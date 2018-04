Senátor Čunek: ČR je vydána napospas tomu, jestli se proti nám dodavatelé farmak spojí nebo nespojí

Pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové,

já myslím, že bychom měli při tomto tisku ještě dbát než na ty odborné záležitosti, kterým stejně nakonec rozumí jenom ti, kteří se v tom výzkumu přímo pohybují, nebo tu aplikaci toho výzkumu potom provádí vlastně, to znamená to testování, které když přejde ze zvířat, tak potom už do té klinické působnosti, tak to je samozřejmě odbornost, které drtivá většina z nás, do které nemůžeme zasahovat, ale můžeme zasahovat do jiné věci, a to je diskuse o tom, jaká je normotvorba a cenotvorba. Faktem je, že to tady naznačil kolega Koliba, pardon, kolega Žaloudík, omlouvám se, a to jsou věci, které pro nás zůstávají zahaleny proto, že kdo nerozumí tomu procesu nebo nepronikne do toho procesu výzkumu, tak pak i cenotvorba je neuvěřitelná záležitost.

Jak víte, já se teď zabývám zdravotnictvím. Jsou to záležitosti, nad kterými zůstává rozum stát, proto, že to, co minulý rok bez diskusí stojí 14 milionů, tak to tento rok už stojí jenom sedm, a to jenom proto, že jsme udělali nějakou soutěž mezi těmi dodavateli léků. Celkově to třeba jenom v našem kraji dělá zhruba 150 milionů rozdílu na čtyřech nemocnicích, to znamená 5 miliardách. Jenom za léky. Já si myslím, že tento postup, kdy nechci vůbec mluvit o výzkumu, ale o společném modelu evropském, kdy ČR je vydána de facto na pospas tomu, jestli se proti nám jednotliví dodavatelé různých farmak spojí nebo nespojí, jestli soutěže, které děláme u cytostatik, jsou dostatečně dobré, zda celý stát se do toho má zapojit, nebo jenom jedna nemocnice. Tady si myslím, že ten směr evropský je potřeba podporovat a zapojit se do něj. Ta otázka, která tady padla od kolegy Grulicha, tu nechávám stranou. Ta je taky důležitá, samozřejmě. Ale ten samotný proces toho, aby se Evropa zapojila do těch společných věcí, tak jak se zapojila do cen operátorů mobilních telefonů, kdy bez toho společného tlaku by nemohlo skutečně dojít k tomu, aby cena volání nebyla naprosto nepředražená a nadhodnocená, jak jsme to viděli předtím, tak stejně tak tady u této záležitosti si myslím, že jedině ten společný tlak může vést k tomu, aby cena nejenom za nové léky, ale zkrátka cena za léky byla přiměřená, protože se bude sledovat ten proces od začátku. To je v zásadě moje připomínka k tomu, aby když pan ministr nebo vláda obecně, naši vyjednavači budou v evropských strukturách vyjednávat tyto věci, tak jedna věc skutečně je, jedna záležitost je ta odborná, to jsou ty odborné pohledy, a druhá je věc společné hlídání cenotvorby nových léků. To je připomínka směrem de facto k panu ministrovi. Já bych mu tím položil tedy otázku, jestli tyto věci se také společně diskutují, zda vůbec takovýto názor je v evropských strukturách teď diskutován mezi evropskými státy.

