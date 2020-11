Senátor Čunek: Jsem přesvědčen, že nemáme všechny informace

reklama

Pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Nevím, zda všichni, ale mnozí z nás máme zkušenost, že to, co je špatné, tzn. korupce, spojování se lidí, kteří chtějí rychle vydělat, tak Česká televize vždycky tyto lidi lákala. Zaprvé je tam ohromný rozpočet. Známe z minulosti případy, kdy režiséři byli zároveň scenáristy pod různými pseudonymy, platili si honoráře dvakrát apod. Mnoho těch věcí se vyčistilo, odhalilo. Zároveň prostředí televize je hlavně politickým kolbištěm, ačkoli by být nemělo.

Když se podívám, kolik lidí ovlivňuje vysílání, tzn. co se bude vysílat, hlavně na které nešvary se bude upozorňovat, zda tedy to, že někdo ukradl mléko v samoobsluze, se nehrálo dva měsíce, zatímco když někdo ukradne několik miliard, tak to se přejde pouze malou zmínkou. To jsou všechno věci, o kterých víme, že zájem o veřejný prostor, a hlavně televizní prostor, ten je z tohoto pohledu ohromný.

Proti těmto lidem, kteří tuto chuť mají, pokud stojí pouze lidé s tím, že jsou poctiví a snaží se dosáhnout toho, aby v těchto institucích na místech významných pro vysílání a pro určování směru zpravodajství atd. stáli lidé objektivní, nezkorumpovaní atd., tahají za dost krátký konec provazu, protože kolem sebe mají, nemyslím jenom tu pražskou, ale celou českou byznysovou úroveň, která hájí také své zájmy. Proto všichni víme, že to prostředí je výbušné, je problematické. Pokud se do tohoto zasáhne, zvlášť tam, kde se dějí nepravosti, tak ti lidé nejsou ohroženi jenom tím, že třeba budou muset dělat jinou práci, ale jsou ohroženi také tím, že pokud se na to přijde a poukáže se na ně správně, budou trestněprávně popotahováni při řešení, mohou být odsouzeni atd.

To znamená, ti, kteří chtějí dělat v České televizi a v jejím hospodaření nepravosti, a také v jejím vysílání, mají daleko větší zájem na tom, aby se věci neměnily, aby se na ně nepřišlo a tak podobně. Tento případ je naštěstí poměrně ne tak složitý, protože nitě nejdou kdoví kam. Já jsem se podíval na to, že precedens, to už bylo řečeno také, precedens rada udělala už 9. 6. 2010, kdy stejným způsobem odvolala dozorčí komisi. To znamená, také to bylo en bloc. Já jsem dokonce našel nejenom přepis, ale také poslech, tzn. můžeme si poslechnout, jak k tomu došlo, jak se tam členové rady hádají apod. V té době to nikdo asi nenapadl, protože možná neměli, řekněme, buď zájem, nebo takové právní povědomí. Ale mě zajímá hlavně ten důvod, pro který to dnes udělali. Ten důvod je, že dozorčí komise špatným způsobem komunikovala ve věci nákupu pozemků.

My máme chuť velmi často mluvit o velkých ideálech, o tom, jak je někdo báječný, co se týká jeho nezávislosti apod. Ale ona to je taky zcela normální práce. Nejenom my, ale hlavně také lidé kolem nás jsou posuzováni, zda v práci dělají chyby nebo nedělají. Pokud tady udělali chybu, a to by se mělo zvlášť sdělit, jestli tady ta chyba je nebo není, pro kterou opakovaně byli radou napomínáni, a nerespektovali to, pak byli po zásluze odvoláni. Nesouvisí to až tak s tím, jestli se o nich domníváme, zda jsou většími či menšími demokraty.

Já jsem přesvědčen, že dnes nemáme z tohoto pohledu všechny informace. Já bych z pozice Senátu byl skutečně zdrženlivější, protože většinou tam, kde stojí celý ten dav, strašně rychle ovládaný právě těmi velkými možnostmi, které televize má, nakonec o tom svědčí i ten dopis, že okamžitě z Bruselu někdo reaguje... Samozřejmě dle mého názoru vůbec nemusí vědět až tolik o tom, co se skutečně stalo, ani se tím zřejmě zásadně nezabývali, ale mluví o ohrožení demokracie.

Pro mě je důležité to, že tady někdo udělal chybu, ta chyba je z mého pohledu evidentní. Senát, pokud by chtěl, tak by měl přes své orgány a své možnosti tuto situaci skutečně vyjasnit a oddělit ty věci. Ano, možná tady byla nějaká právní chyba v tom odvolání, možná to odvolání mohli udělat jinak, ale zda je pravdivý ten základ, to znamená, ono se říká, kdo je věrný v malém, je věrný ve velkém, tzn. nemůžeme říct, že televize má miliardový rozpočet, a proto nějakých 2,5 milionu, nebo kolik, ono to je vlastně jedno. To si myslím, že je chyba. Takže pojmenovat: Máme chybu. Zda tu chybu skutečně ti lidé udělali. Pak teprve bych ty hodnotící, další soudy asi vynášel v rámci usnesení.

Takže já osobně bych se spíše přimlouval za to, protože nás to všechny zajímá, abychom tuto situaci ne tak rychle jako dnes, poměrně bez přípravy, měli jsme na to každý chvilku... Já jsem se ráno dozvěděl, že bychom tu situaci měli probírat, takže informace také nemůžeme mít všechny, takže bych nás všechny vyzval k tomu, abychom se k té věci ještě vrátili a nedělali závěrečné soudy dnes.

Děkuji za pozornost.

