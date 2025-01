Senátor Čunek: Normalitu života bychom měli vrátit i do tohoto zákona

Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já, abych byl stručný a také poměrně přesný, tak jsem si výjimečně vzal podklady před sebe. Jen ten základní problém, který tady teď probíráme s tím, že jsme podali s pány kolegy pozměňovací návrh, který schválil výbor a který vyřazuje kontroly celkově, důvod, proč já jsem tento návrh podal a proč za něj pléduji, je čistě logický. Jde totiž o to, že v této novele, která je nám i s dodatky nebo s pozměňovacími návrhy, které byly zapracovány na poslední chvíli v Poslanecké sněmovně, tak dochází k tomu, že je to opět naprosto protisměrná cesta proti logice. Je to tak, že dotace při výpočtu IRR, což je vnitřní výnosové procento, tak ten, kdo postavil draze či koupil draze, ten, kdo nehospodárně si na všechno najímá lidi a oni mu ošetřují fotovoltaické elektrárny, tak ten dostane dotaci. Ten, kdo to dělá tak hospodárně od samého začátku, od investice, tak ten posléze, když se mu spočítá, že vnitřní výnosové procento je jiné než 8,4, tak ten dotaci nedostane. A to je úplný nesmysl, protože pekař, který upeče nejlepší rohlíky za nejlepší cenu, tak ten má vyhrát, ne naopak. A v tom je taková úplně základní věc toho, pro já chci a samozřejmě podporuji to, abychom pozměňovací návrh, který se dostal do vládního návrh až při projednávání v Poslanecké sněmovně, to znamená zavedení kontrol, proč pléduji za to, abychom je vyřadili.

Ono totiž v roce 2012, tzn. když to byl OZE zákon, tedy 165, o žádném vnitřním výnosovém procentu se nemluvilo. Nic takového zákon neobsahoval. Až v novele v roce 2021 to rozmezí 8,4, to IRR, vnitřní výnosové procento, až 10,6 – bylo stanoveno, samozřejmě pro každý zdroj to bylo jinak. Tady dám takovou vsuvku ke ctěnému panu kolegovi Jirsovi, který pléduje za nulové dotace. Osobně si myslím, ano, Green Deal je třeba zcela přehodnotit, ale já jsem stále přesvědčen, že některé věci, které děláme, až tím, že je budeme opakovat, tzn. budeme stavět a vyrábět více panelů například, je vidět na nich, jak šla cena dolů. To znamená, když fotovoltaické elektrárny se začaly stavět někdy kolem toho roku 2003, 2004, 2005, ta jedna megawatta se dala postavit za zhruba až 150 milionů. Do, myslím, že 7 až 10 let je ta cena o 100 milionů menší. To znamená, že ta dotace, která musela být tehdy, dnes samozřejmě je neuvěřitelně menší...

Pardon, mně to vůbec nevadí, já bych se taky rád zasmál, kdybych to věděl. Jen jsem ten vtip úplně neslyšel... Takže dotační politika někdy může vést skutečně k tomu, že se vytvoří prostředí pro skutečně získávání energie, která je ze slunce, bez toho by to nešlo. Z tohoto důvodu celkově proti tomuto zákonu nejsem, ale jsem proti tomu, abychom měnili neustále podmínky za pochodu.

Byl jsem první asi, kdo podal trestní oznámení na to, že když, to bylo v roce 2008 a 2009, kdy jsem byl ministrem vlády, viděl jsem, že ceny energií, tedy ceny výstavby solárních elektráren jdou neuvěřitelně dolů, přes to všechno stát dával neustále stejnou dotaci. Nebyla to náhoda. Nebylo to to, že by si toho nikdo nevšiml. Z mého pohledu to bylo naprosté selhání tehdejších kontrolních orgánů, které měly vědět, že fotovoltaické elektrárny, na které se vztahuje podpora, už dávno se staví za jinou, daleko levnější cenu. Tím pádem měly zareagovat tak, že se ta podpora měla snížit, a neudělaly to. Tím utekly ČR desítky, ba stovky miliard korun, které získali někteří, kteří do toho vlaku nastoupili první.

Samozřejmě tím neodsuzuji vůbec ty podnikatele, ti se chovají podle toho, jak jim stát hloupě nastaví, tedy hloupě nebo chytře nastaví podmínky. V tomto případě to bylo úplně stejné jako u nafty, kde byla, jak víte, topná nafta a motorová nafta, s úplně jinou daní. Na těch cisternách a vlacích utekly státu stovky miliard. Někdo na ně vydělal. Nebylo možné dlouhou dobu tuto skutečnost změnit, až někdo měl ty kapsy plné, společnost už byla před prasknutím vůči této věci, pak teprve se něco stalo. Stejně tak to bylo tady, ten scénář se opakoval.

Co je na celé té záležitosti taky zajímavé, že nikdy na tom neprodělávají ti velcí, ale prodělávají na tom ti střední a malí. V tomto případě, kdybychom schválili zákon, v tom znění, tak jak je, samozřejmě by to dopadlo s plnou silou na ty malé.

V tomto zákoně vznikla taková jedna zajímavá věc ještě, že, byť se o vnitřním výnosovém procentu nemluvilo, poté, co byl zaveden, tehdy ještě pan poslanec Dolínek, myslím, že byl za sociální demokracii, navrhl, aby ti, kteří mají pod 6,3 vnitřní výnosové procento, nemuseli platit solární daň. Ten solární odvod. To bylo 20 % z tržeb. Už tehdy mělo být všem jasné, já jsem se k tomu dostal až teď, když tak dlouho posuzujeme tento návrh, ještě byl ten týden odkladu, pro koho to bylo šité na míru... Vezměte si, že v roce 2010 ČEZ postavil za 119 až 120 milionů jednu megawattu, takhle dělal elektrárny. Ale v té době už ostatní stavěli za 80 milionů.

Teď řeknu ten konec. V tuto chvíli má ČEZ v ruce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který uznal jejich žalobu, a stát bude zřejmě s největší pravděpodobností, ještě to celé neskončilo, platit 1,1 miliardy ČEZ za to, že dostane ten rozdíl, který zaplatil v odvodu na solární dani. Je to jenom proto, kdyby ten ČEZ stavěl stejně levně jako všichni ostatní, samozřejmě by na toto nárok neměl. Ale teď tento nárok má. My tady mluvíme o překompenzaci u tohoto zákona. V tomto případě se asi bude muset vytvořit nové slovo do češtiny, podkompenzace, tzn. všichni, kteří umí ten stát obejít a podojit, což pochopitelně organizace jako ČEZ umí velmi dobře, dostanou zpátky peníze. O tomto se moc nemluví. Všimněte si, že o těch velkých hráčích, ti jsou vždycky v klidu. Ti jsou mimo takové to standardní dění, dokonce bych řekl, zákonné prostředí.

Toto jsou věci, které mně zásadním způsobem vadí. Nejde jenom o tu částku, která nás ohrožuje, že zaplatíme 1,5 miliardy zase někomu, a všem ostatním to budeme brát, ale ten princip, abychom stanovili jednou podmínky, na základě kterých budeme ať už dotovat investičně, v tomto případě tady mluvíme o provozní podpoře... Vzhledem k tomu, že jsem ten dotaz dostal od jednoho z vás, jak to je, protože ne všichni v této oblasti pracujeme, je to tak, že buď chci stavět elektrárnu, což vidíte ty podpory, které běží fyzickým osobám dneska, a dostanu při výstavbě 50 %, 40 % a tak dále podpory od státu, to je tzv. investiční podpora, nebo žádnou podporu nemám, postavím si elektrárnu, pak prodávám, vyrábím a dostávám podporu provozní po celou dobu provozu elektrárny. Závěr by měl být takový, že ta investice by se měla vrátit do 15 let. To je jedna z věcí, která se předpokládá.

Všechny vás žádám o podporu toho pozměňovacího návrhu, který prošel výborem, protože tím vracíme a zavádíme nějaké normální prostředí předpokládatelné, zcela jistě tím zabráníme zase dalším nesmyslným žalobám, kde stát...

Víte, ty žaloby, my to bereme mnozí, a mnozí občané to berou tak, dobře, někdo se soudí. Ale znáte to ze svých zaměstnání a možná někteří ze svých osobních životů, soudit se, to je poměrně drahá věc. Kdybychom si jenom vzali, kolik peněz nám tady utíká, když se soudí stát s někým, případně se zahraničními investory, to jsou zase další miliardy. Myslím si, že v tomto případě bychom tento pozměňovací návrh měli podpořit, protože vede k tomu normálnímu způsobu podnikání. Kdo šetří, vydělá víc. Kdo nešetří, vydělá méně. V tomto případě na tom příkladu ČEZ si myslím, že to je naprosto jednoznačný příklad. Vidíme, že tu normalitu života bychom měli vrátit i do tohoto zákona.

Díky za pozornost.