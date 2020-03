Senátor Čunek: Pokud zavřou praktičtí lékaři ordinace, budeme mít velký problém

reklama

Já se asi omezím na něco pozitivního. Z toho, co prožíváme a co já prožívám osobně coby hejtman se mi zdá, že je tady jedna velká naděje. Zatím nemáme tolik pacientů ve skutečně kritickém stavu. Ve Zlínském kraji je teď 38 pacientů, z nichž jedna, 90letá paní, musela být umístěna na infekční oddělení a zdá se, že se lepší. Všechno ostatní jsou stavy naštěstí dobré. Ty důvody mohou být různé, ale faktem je, že co řekl tady pan náměstek Prymula, dnes předseda krizového štábu coby epidemiolog, tak jsou zřejmě i takové, že v Itálii chybí prostředky, ventilátory apod. My se o to celkem živě musíme zajímat, protože chceme připravit naše nemocnice na situaci, kdy pacientů, kteří budou potřebovat ventilaci, je více. Ale v tuto chvíli je to takové. Myslím si, že stát selhal asi tak před 30 lety. A to ve chvíli, kdy jsme začali brát jen to, co je nejlevnější, a přestali jsme se dívat na naši soběstačnost a vlastně bezpečnost. Takže ačkoli jsme byli kdysi schopni zřejmě daleko více, určitě v zemědělství, to, co vypěstujeme, bylo pro nás, to, co vychováme, bylo pro nás. Tak nechci teď říkat, všichni to znáte, ty stavy, jak jsme na tom s prasaty, s obilovinami atd. Tedy možná i s komoditami, které jsou v tuto chvíli kritické ve smyslu naší nesoběstačnosti. A tak jsme pustili všechno až tady na roušky a respirátory. Úžasná věc je, že jsme asi národem velmi kreativním, protože v každém kraji, my máme takový pravidelný brífink hejtmanů, tak téměř v každém kraji ve spolupráci s výzkumným ústavem, nebo s univerzitou atd., s nějakým týmem, se začínají respirátory nějakým způsobem vyrábět. Když říkám respirátory, nemyslím tím tyto roušky. Pak roušky, které jsou skutečně na úrovni respirátorů, které jsou z nanovláken. Takže my v nějakém čase si určitě pomůžeme. Nechť si pan ministr sám odpoví, nebo nám potom odpoví na otázky, proč co nebylo. Já jsem ho tedy poslouchal včera večer v Událostech, komentářích, tam tu otázku dostal také, ale v každém případě ze dvou, té primární úrovně, jisté úrovně sekundární a terciární, což je ta primární úroveň lékařů praktiků, stomatologů, gynekologů atd., ambulantních lékařů, pak jsou to okresní nemocnice coby sekundární. A terciární jsou krajské nemocnice plus potom už fakultní. Tak situace je všude obdobná. Bylo to tak, že my se zásobujeme podobně jako automobilky, tzn. nemáme peníze na to, abychom měli někde halu, kde bychom skladovali roční zásoby. Tzn. ty zásoby jsou zhruba po třech měsících. Ve většině nemocnic, není to ve všech, ale ve většině nemocnic na normální provoz respirátorů a roušek je tak na, řekněme, pět šest týdnů až dva měsíce. Někteří, protože jim zrovna něco dojelo a nebylo to zkonfiskováno někde na cestě, tak měli třeba ochranných pomůcek na tři měsíce.

V každém případě to znamená, že do úplné deprese se nemocnice – tedy většina nemocnic naprostá v krajích – vůbec nedostala, to znamená, že by neměli nic, ale pravdou je, že kdybychom tady měli stovky pacientů, kteří budou žádat nemocniční péči, tak respirátory, které u těchto pacientů již nakažených musíme používat nebo těch, u kterých je předpoklad, že jsou nakaženi, tak jenom pro vaši představu, jeden takový pacient, když přijde dnes do nemocnice a je na ambulanci třeba, i s nějakým jiným onemocněním pochopitelně, tak na sebe váže asi deset respirátorů nejlepších trojkových. Ty stojí dnes kolem 300, 350 Kč. A to je jeden podezřelý pacient. Pokud už by se vir projevil a on musel být na infekci, tak to samozřejmě už pak stoupá. Chci jenom říct, že v lednu ještě – objednávky, které jsme učinili v lednu, tak ty kontejnery nám už nedošli, stejně tak jako praktickým lékařům, stomatologům, atd. Ti, co si objednali něco v té době, tak to prostě do 1. března už nepřišlo – a objednávky se většinou plní do dvou měsíců – tak to prostě není.

Naším nemocnicím byly zabaveny kontejnery ať už v Hamburku nebo v Číně, protože tam to začalo, Čína zakázala vyvážet, takže chceme-li pátrat, kdy kdo objednal, tak ti, co objednávali v lednu na začátku a neobjednali na konci listopadu, tak těm to nedošlo. Ti už měli dodávky, to už skončilo. Tvořivost je ohromná. Myslím si, že zůstanu ještě pořád u toho, co mě nejvíc zajímá, a to je, abychom se z tohoto koronaviru nějakým způsobem poučili, ještě není sice za námi, ale soběstačnost státu se musí projevit také tak, že budeme muset naplnit sklady státních rezerv více a provázat je potom i „s podnikatelským prostředím“ s nemocnicemi, které jsou soukromé, státní atd., aby se odebírali ty starší, ale ještě samozřejmě neprošlé respirátory a pomůcky, což tady zařízeno pochopitelně nebylo, nebyli jsme na toto připraveni. V každém případě bych měl otázku, která vyplývá z toho, co říkal pan kolega, otázka z Olomouckého kraje, pan kolega senátor Kantor, a to, jestli to, co se stalo tam, kdy několik pacientů v Litovli, což není úplně malé městečko, a bylo zavřeno, tak proč se tak neděje po celé republice? Jde totiž o to, že volná tvořivost je nejvíce na závadu, nemyslím ve výrobě respirátorů, ale v opatřeních, která se dělají. To znamená na jiných místech se celá centra nezavírají a v tomto smyslu by měl postupovat krizový štáb, teď myslím Ústřední krizový štáb, aby nedal jasné noty, jak postupovat, aby každý, řekněme hejtman, nevymýšlel nějaký nový způsob, který potom způsobí to, když jsem byl doptáván, zda bychom neměli sestřičky ve vedlejším kraji, my jich máme tak akorát teď, abychom je poskytli do Olomouckého kraje, protože oni nemají lidi do práce. Na to bych prosil pana ministra, který je přítomen, odpověď, jestli mají už systém, jak přistupovat k tomu, kdy se zavírají a obstupují policií některé obce apod. To je tato věc. Myslím si, že usnesení, které tady je, tak pro něj hlasovat nebudu, protože si myslím, že v tuto chvíli, že to není dobrá – pokud neměníme předsedu vlády dnes nebo zítra a vládu obecně, tak si myslím, že bychom to měli podrobit takovéto kritice a skutečně dobré, mnoho věcí je určitě pravda, ale až ve chvíli, kdy se na záležitosti budeme dívat s jasnou hlavou a my konce dní a důsledků nejsme ještě zdaleka možná ani v polovině. To znamená, křivka, která je náběhová, pacientů ještě chvilku zřejmě poroste. Řeknu dvě věci, které si myslím, že z mého pohledu byly zásadní chybou, která se už teď napravila naštěstí. To určení, že linka 112 bude využívána pro ty, kteří mají obavu před koronavirem, tak podle mě bylo celkem fatální, protože mám jeden doložitelný případ, pochopitelně to nebudu tady vyprávět, myslím s těmi podrobnostmi, ale díky tomu, že lidé zahltili linku 112, tak se mnozí lidé nedovolali na tu 112, kterou potřebovali, tím pádem ale při přepojování ani na 155. Znám jeden případ, kdy sanitka k pacientce, u které bylo téměř zastaveno dýchání, přijela za tři čtvrtě hodiny, protože nebyli schopni operátoři to vyřídit. Dnes, pokud naběhne dobře linka 1212, tak tyto věci vyřídí, a je to dobře. Druhá věc je, že jsme nikdo asi nepočítali s tím, jak některé zprávy, které získáváme z médií, kdy téměř ani jedna není pozitivní, minimálně jsou neúplné, o tom, jak líčí italská lékařka, jak to dopadne s těmi, co jsou nakažení koronavirem, jak půl hodiny umírají při respiračním problémech a zadusí se, tak samozřejmě je to podmíněno také tím, že nějaký ojedinělý případ snad ano, ale jinak pokud máte ventilaci a léky, tak se toto nestává, a to, že oni ji nemají, nicméně to tak vyděsilo naše lidi, že já osobně jsem musel jet do jednoho vchodu, kde naprosto nevinní lidé jen proto, že dobrovolně zůstali – oni nebyli v Itálii, nikde - doma, protože se potkali právě s navrátilci z lyžování, tak celý vchod tam v Lombardii pálil, protože chtěli, abychom je přestěhovali někam jinam a oni nebydleli v sedmipatrovém vchodu. To jsou věci, které je potřeba také vzít. A informovanost obyvatel, kdy kdo podá horší zprávu, ten je lepší, tak to si myslím, že není dobře a právě krizové štáby mají zvolit správný způsob komunikace ven, což je dnes hrozně důležité, to znamená, aby informace byly rychlé a pravdivé, ale nemohou být zcela přesné, protože požadavky starostů na to, abychom jim řekli, kteří lidé jsou nakažení, tak jsme museli – protože lékařské tajemství se neprolamuje tímto žádným z opatření – udáváme jenom, kolik lidí se ve kterém okresu nakazilo, protože to, co to způsobuje v některých vesnicích, ne ve všech, tak je velký problém. Můj příspěvek chci skončit s tím, že věřím, že krizi zvládneme, jsem o tom přesvědčen nějakým způsobem. To, že tady ochranné pomůcky chybí atd., to si stěžovat nebudu, to bylo již řečeno a říkáme to pořád. Nicméně to, že dnes už mnoho lidí si ochranné pomůcky pořídilo, na některých z nás to je vidět, ta moje je také ušita mou dcerou u nás doma pro naši rodinu, a lze to tedy, tak nás opravňuje k tomu, že opatření se zpřísňují, od zítřka ve Zlínském kraji jsem vydal opatření nebo rozhodnutí, kde lidé na veřejnosti a v obchodech nesmí bez nějaké ochrany být. Teď vláda samozřejmě, jak jsem slyšel, jsem to nevěděl, ale teď mi píší, že to bude vyhlášeno asi také, což si myslím, že teď je už dobře, protože některé ochranné pomůcky začínají přicházet a hlavně si ty úplně obyčejné, ty nejjednodušší, občané mohou vyrobit sami, ale co potřebujeme skutečně, a to je ta druhá věc, na kterou jsem zapomněl, omlouvám se.

My totiž jsme zatím nestanovili tu primární sféru, to znamená praktické lékaře a dětské lékaře, gynekology, myslím ambulantní apod. To znamená nemocnice máme pokryty, to určitě ano, ale pokud zavřou všichni praktičtí lékaři z důvodu nedostatku ochranných prostředků své ordinace, tzn. tam potřebujeme trojkové a dvojkové respirátory, jinak trojkový respirátor se dá používat čtyři, pokud má ventil a je dobře používán, tak osm hodin, dopadne to tak, že ten "run" na pohotovosti nemocnic budeme zvládat hůře a ještě navíc budeme mít velký problém s tím, že lidé, kteří na pohotovosti chodí, tak my je neumíme dobře nafouknout, uděláme tam sice stany, budeme rozkládat lidi, ale víte, bude to nákladné, ohromné opatření, velmi se přimlouvám, pane ministře, pro tuto sféru nám dodejte respirátory co nejdříve, ať tento problém řešit nemusíme. Děkuji vám moc a prosím pana ministra o ty dvě odpovědi, to znamená jak to bude s lékaři, to jsem říkal teď, v primární sféře, kdy budou zásobeni a jak to je tedy se uzavírám vesnic a celých oblastí, což způsobuje velké problémy nejenom v záchranném systému, ale vůbec obecně v dodávkách obyvatel.

