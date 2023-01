Senátor Čunek: Účinky azbestu se projevují po mnoha letech

reklama

Paní předsedají, pane ministře, kolegyně, kolegové,

já jsem část své profesionální kariéry strávil ve velkém podniku pětitisícovém coby později šéf bezpečnosti práce a pyrotechniků atd. A jedna z disciplín, kterou samozřejmě jsme museli sledovat na základě hygienických předpisů, byl nejenom azbest, ale i jiné látky. Samozřejmě, že se doba – tím reaguji na jeden příspěvek.

Doba se posunuje, protože když se díváte na filmy starší, především které mluví o historii, řekněme, toho 18., 19. století, tam se vyskytují alchymisté, tak oni pracují s rtutí, téměř ji mnou v rukou, přidávají přísady atd. Všichni dnes víme, že rtuť jaksi v tomto smyslu zcela jistě používána, nebo takto používána, být nemůže. Dokonce to je jedna z disciplín tedy té bezpečnosti práce, když ty velké teploměry, které jsou v kotelnách, někdy se stalo, když de facto explodoval, nebo do něj někdo praštil, potřísnilo to stěny, tak ty stěny se musely celé dát dolů, protože s ohledem na teplo a vypařování to dlouhodobé působení na pracovníka skutečně, aspoň to říká lékařská věda, může způsobovat velké problémy.

U azbestu, to tady nebylo řečeno, já jsem se ctěným panem senátorem, zpravodajem, ve výboru. Tam předkladatelé uváděli, že tato norma byla přijata také proto, že se ukazuje, že azbest je zákeřný v tom, že jeho účinky se projevují po mnoha letech. Myslím, že na tom výboru bylo řečeno, že některé po 10, pak 20 a 30 letech. Samozřejmě nemám, nebo téměř nikdo z nás, kdo se profesionálně nevěnuje působení dané látky na lidský organismus, to asi těžko můžeme potvrdit nebo vyvrátit, ale já věřím, že tyto věci jsou asi pravdivé, proto je jistě dobré působit tak, abychom všechna rizika, která můžeme odstraňovat, odstranili. Jistě bychom neměli přestat lozit po horách, protože je to rizikové, řezat chleba a tak dále. Ale věci, které nás ohrožují díky tomu, že je můžeme jednou, že byly instalovány a můžeme je odstranit, takové jsou.

Radnice na Vsetíně je postavena z tzv. boletických panelů, takže moje kancelář, asi metr od stěny, což je energeticky mimo jiné šílené, stejně jako všechny kanceláře mých kolegů, je to nějaká betonová konstrukce, na které zvnějšku vidíte sklo, pak tam byl azbest a pak tam na tom byla jenom hobra. Má to 10 centimetrů. To znamená, dnes se snažíme přijít na to, jak odstranit tyto věci, zateplit tuto budovu. Ale jisté je, že když jsem to již před několika lety, asi před 6 lety, když jsme požádali odbornou firmu, jak se to bude dělat, tak jak uvedl pan předkladatel pozměňovacího návrhu, a za ten mu děkuji, tak navrhli, že budova se vlastně celá překryje plastem, pracovníci uvnitř budou ve skafandrech, to znamená, budou mít přívod vzduchu a všechno to dají pryč, což je nejlevnější způsob, ale je mnohokrát samozřejmě dražší, než kdyby to byla cihla a dalo se to normálně zbourat.

Při vědomí toho, že to působení karcinogenního azbestu skutečně může začít až po tolika letech, to znamená, mnohdy ti pracovníci nebo lidé, kteří byli vystaveni působení azbestu, odešli z daného místa nebo z daného pracoviště, ta choroba vznikla až hodně pozdě, tak dříve zcela jistě nebyl způsob, jak dohledat, dokázat to, že on vlastně získal tu chorobu v přímé souvislosti buď s prací, nebo v pobytu v takovém zařízení nebo v takovém prostředí, omlouvám se.

Myslím si, že ten požadavek, který bude následován penězi, navíc u azbestu, který asi na budovách byl rozšířen významně, a to je ten boletický panel, tam to výrazně souvisí i s tím, že náklady na topení v takové budově jsou nejméně dvojnásobné. Takže s ekonomikou to také přímo souvisí. Proto si myslím, že ta cesta tuto věc, na rozdíl jistě od jiných, které jsou zbytné, ale tuto věc jistě podporovat by bylo vhodné.

To využití nebo ten pozměňovací návrh, který přímo upozorňuje na převod těch evropských peněz nebo to přetavení toho úmyslu finančního až do té státní legislativy, tak si myslím, že je dobrý. Jinak nevím, kdo byl překladatelem, možná to byli pracovníci vašeho ministerstva, na můj dotaz, jestli tam ta spojitost s prostředky, které může ČR získávat z evropských fondů, jestli tam je, oni ji potvrdili, to znamená, asi ten návrh nejde protisměrně. Myslím si, že by bylo dobré ho podpořit.

Děkuji.

