Senátor Czernin: Chceme bezpečný svět pro děti a také...

Program TOP 09 je program pro celý lidský život.

Možná jste v minulých letech měli pocit, že scházíme z cesty nebo se utápíme v kritice našich soupeřů. Co pro nás ale před 10 lety bylo důležité, trvá stále. To je znak našeho konzervatismu - hodnoty, od kterých odvíjíme naši politiku, jsou neměnné.

Je to naše ukotvení v Evropě.

Je to bezpečný svět, který chceme pro naše děti.

Je to zdravé životní prostředí, bez něhož nemůžeme existovat.

Je to stát, který nás neotravuje.

Je to vědění předávané skrze kvalitní vzdělání.

Je to naše povinnost postarat se o slabší a seniory.

Je to tradice, odpovědnost a prosperita #back2top

Ing. Tomáš Czernin TOP 09



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Czernin: Naši vojáci jsou v rámci NATO vysoce cenění Senátor Czernin: Do zákona se vpašovaly aktivistické skupiny Petice: Otevřený dopis velvyslanci Ruské federace Czernin (TOP 09): Lidé na venkově pomalu ztrácejí důvod tam žít

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.