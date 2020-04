Senátor Dienstbier: Já v tom doopravdy žádnou buzeraci nespatřuji

reklama

Děkuji za slovo,

já se přidávám k návrhu na schválení zákona, protože doopravdy z výboru takový návrh nebyl. Já bych chtěl zdůraznit, že návrh zákona, který tady máme předložený, tak nezavádí nějaké nové přestupky, nedefinuje novou skutkovou podstatu nového přestupku. On doopravdy řeší pouze to, že je možno přestupek vyřešit zrychleným způsobem na místě. A z tohoto hlediska mi vlastně nepřijde relevantní ten právní argument, ta právní výhrada, kterou tady uváděl pan kolega Láska, která je do jisté míry obsažena i ve stanovisku naší legislativy, to, že tady je vyvolávána určitá nejistota, jaký je rozsah povinností na straně občanů, protože je-li tam ta nejistota, tak tu nepřináší tento návrh zákona, to je obsaženo v krizovém zákoně a v zákoně o ochraně veřejného zdraví, jak jsou tam přestupky definovány už dnes, protože povinnosti se doopravdy konkretizují až mimořádnými opatřeními nebo krizovými opatřeními podle jednoho nebo druhého zákona. Ale to není žádná změna. Pokud toto někdo považuje za nejistotu pochybnou z ústavněprávního hlediska, tak ta je tam založena už dnes. Tento zákon doopravdy zavádí jen možnost zrychleného vyřízení přestupku příkazem na místě.

A pokud se někdo bojí zvýšené represe, tak tady už z povahy věci je to vyloučeno, protože už dnes, pokud policie někoho přistihne, tak postupuje věc k vyřízení buď krajské hygienické stanici nebo příslušnému obecnímu úřadu. A já bych dokonce řekl, že to může být pro řadu lidí výhodné, že to nemusí být chápáno jako nějaká nová, jak někdo říkal, buzerace, ale pokud jsem přistižen při spáchání přestupku, uznám, že jsem ho spáchal, souhlasím s tím jakou sankci dostanu, ať už jsou to dvě stovky nebo dva tisíce, tak je to pro mě tím vyřízené. Já nemusím chodit někam na výzvu na přestupkové řízení. A mj. se tím také vyhnu riziku mnohem vyšší pokuty, protože tady můžu dostat maximálně 10 000, zatímco u těch jednotlivých přestupků, pokud jsem správně koukal, tak je tam od 50 přes 200 000, 2 miliony až 3 miliony v případě právnických osob ta horní hranice pokuty. Tzn. vím, že jsem spáchal přestupek, připouštím to, souhlasím se sankcí, je to pro mě sprovozené ze světa a nemusím se bát jednak vyšší sankce a nemusím se ani účastnit dalšího řízení. Takže já v tom doopravdy žádnou buzeraci nespatřuji. A přidal bych se k tomu, co tady říkal kolega Kunčar, že v tom naopak vidím docela významný preventivní nástroj v této mimořádné situaci, protože to, že to přijde okamžitě a že je to vyřízené, tak ta rychlost může přispět k preventivnímu působení. A nevidím tam ani ten problematický lidský rozměr, protože tento zákon přeci není namířen na ty, kteří si sami šijí roušky a snaží se, dodržují pravidla, snaží se chránit sebe, ostatní, své okolí, ale přeci na tu výraznou menšinu, která ignoruje snahu většiny v řadě případů. A je potom na individuálním posouzení, pokud si někdo chce doopravdy sníst párek a na půl minuty si sundá roušku, tak se to dá vyřídit napomenutím, pokud v tom někdo bude spatřovat porušení zákona, které zakládá přestupkovou odpovědnost. A v případě těch, kteří se chovají sprostě k okolí, tak se dá tento nástroj využít. A je pravda, že někteří se mohou spoléhat na to, že přestupek nebude nikdy vyřešen, že se na přestupkové řízení potom nedostane a můžou blokovou pokutu odmítnout. To je pravda. Ale jak jsem říkal, pro ty slušnější z těch, kteří se dopustí přestupku, tam to může být vnímáno i jako výhoda, že to prostě mají z krku, že je to na místě vyřízené. Proto si myslím, že bychom to v této situaci měli spíše podpořit a návrh zákona schválit.

