Senátor Drahoš: Můžeme snížit tragický počet střetů aut s cyklisty

Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Pan poslanec Dolínek tady zmínil, že ten zákon, nebo návrh zákona posloužil jako nosič pro celou řadu věcí souvisejících více nebo méně s jeho obsahem, ale já tady rozhodně nehodlám pitvat do detailů ten zákon. Jednak se spoléhám do jisté míry na již známé pozměňovací návrhy, třeba obsažené ve výborech. Na lavicích máme všichni řadu dalších pozměňovacích návrhů. A myslím, že je rozumné posoudit každý z nich vážně.

Já bych rád zmínil hlavně jednu věc, a to je z mého pohledu ta nejdůležitější, obsažená v tom zákoně, a také ta, která je diskutována na sociálních sítích a v e-mailech, které dostáváme nejvíce. A to je povinnost dodržet bezpečný odstup 1,5 m. Přesto bych ještě k tomu předsunul to, co tady zmiňoval pan senátor Nytra, to jsou ty Bear Biky, neboli pivní šlapadla. Také nechci řešit, jestli to Praha vyřešila dobře, nebo špatně. Je pravda, že jako člověka žijícího v Praze mě berou čerti, když vidím tahle pivní šlapadla, jak komplikují silniční provoz, zvyšují nebezpečí nehod a produkují hluk. Samozřejmě ne motorový, ale víme, jaký.

Čili z mého pohledu zákaz požívání alkoholických nápojů osobami, které se podílejí na jízdě vozidla tím šlapáním nebo brzděním, považuji za správný, ale je možné, že lze tuto věc řešit jinak. Ten odstup 1,5 m při předjíždění cyklisty motorovým vozidlem já považuji za velmi důležitou změnu v tom zákoně. Na rozdíl od mnoha z vás tady v sále musím přiznat, že já žádné kolo nemám, už delší dobu cyklistiku aktivně neprovozuji. Přiznám, že když sedím za volantem, že si občas zanadávám na riskantní chování některých cyklistů – pan kolega Dolínek to tady několika příklady uvedl, ale musím říct, že podobné situace zažívám daleko častěji na straně automobilistů.

Já tedy nejsem členem žádné cyklistické lobby, ale to zmíněné pravidlo bezpečného odstupu chápu jako zvýšení bezpečnosti těch výrazněji ohrožených účastníků silničního provozu, a to jsou cyklisté. Já věřím, že přijetím této novely se může snížit tragický počet střetů aut s cyklisty na našich silnicích. Já jsem se díval na nějaká data, poslední relevantní mám z roku 2019, kdy byli cyklisté účastníky víc než 4000 nehod, při nichž 36 zahynulo a 310 bylo těžce zraněno. Samozřejmě lze argumentovat tím, že k nezanedbatelnému počtu nehod došlo na místních komunikacích, u významné části z nich mohl hrát roli alkohol, ale to by nám nemělo bránit v uvažování o přijetí návrhu zákona, který nepředstavuje z mého pohledu zase tak razantní zásah do plynulosti silničního provozu.

Ono se o tom hodně mluví, ale když jsem si to promítal do praxe řidiče, tak by to rozhodně nebylo tak dramatické. A pokud by byl výsledkem přijetí tohoto zákona byť jen jeden zachráněný život na silnicích za rok, tak se jeho přijetí z mého pohledu a s těmi pozměňovacími návrhy jednoznačně vyplatí.

Už tady pan senátor Nytra zmínil jeden aspekt. On jich zmínil více, ale ten poslední, o kterém se chci zmínit, a to je drakonická výše nastavených pokut za nedodržení dané vzdálenosti 1,5 m. Já jsem přesvědčen, pokud chceme, aby lidé takováto pravidla vůbec akceptovali, pak zavedení takových postihů je velmi neefektivní způsob, jak toho dosáhnout. Pokuta do výše 10.000 Kč a zákaz řízení až na 1 rok, odečet 7 bodů za „pouhé“, v uvozovkách, nedodržení vzdálenosti, aniž došlo k omezení nebo ohrožení cyklisty, je podle mě nesmyslně přísné a měli bychom se pokusit s tím něco udělat.

Ty argumenty jsou tam dva. Doplním, jestli si dáme do kontextu sazeb za jiné prohřešky tyto postihy, jasně se ukáže, že tam je velká disproporce. Například když v obci překročíte rychlost o 20-40 km/h, je tady sazba do 2500 Kč plus odnětí dvou bodů. Mimochodem za řízení pod vlivem alkoholu do 1 promile je pak sazba velmi podobná té, která je navrhovaná u porušení diskutované vzdálenosti, takže i jako právní laik cítím, že tady je něco v nepořádku. A také si nedovedu úplně představit, jak se bude zjišťovat, jestli řidič předjel cyklistu ve vzdálenosti 160 nebo 130 cm. Nevím, jestli budou speciálně trénováni policisté na odhad vzdálenosti a jak to budeme řidičům dokazovat. Ale z výše zmíněných důvodů na vás, kolegyně a kolegové, apeluji, abychom návrh zákona propustili do podrobné rozpravy, kde velmi rád podpořím například pozměňovací návrh kolegy Kosa nebo zmíněný návrh Davida Smoljaka, který je, jak jsem viděl, obsažen v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru, takže prosím, propusťme zákon do podrobné rozpravy.

Děkuji.

