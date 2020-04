Senátor Faktor: 5G je trošku démonizovaná záležitost

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, vážené senátorky, vážení senátoři.

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost na žádost výboru pro záležitosti EU projednal tento tisk na své 16. schůzi dne 11. března letošního roku a přijal usnesení č. 125, ve kterém doporučuje projednat tento tisk na plénu Senátu.

Zároveň zaujal stanovisko k tomuto dokumentu. Toto stanovisko tvoří přílohu usnesení. Dále mne výbor určil zpravodajem pro plénum a pověřil předsedu výboru Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení předsedovi výboru pro záležitosti EU Senátu. Stanovisko zní takto: Senát se

1. seznámil se sdělením Komise, jež rekapituluje dosavadní aktivity členských států a orgánů EU v souvislosti se zaváděním sítí 5G v EU a předkládá plán dalších činností v této oblasti.

2. Bere velmi vážně závěry zprávy týkající se koordinovaného posouzení rizik souvisejících s kybernetickou bezpečností sítí EU a 5G, na kterou sdělení odkazuje, jakož i informace o riziku zásahu třetích zemí či jimi podporovaných aktérů.

3. Vítá proto zpracování dokumentu, který obsahuje soubor opatření ke zmírnění identifikovaných rizik a oceňuje aktivní zapojení zástupců České republiky.

4. Žádá vládu o vyjasnění její pozice k otázce zapojení společnosti Huawei a ZTE do zavádění 5G v České republice. A to s ohledem na varování vydané NÚKIBem dne 17. prosince 2019, jež upozorňuje na možná bezpečnostní rizika.

5. Doporučuje postoupit případné stanovisko Senátu Evropské komisi.

Já mám také pár slov. Bylo tady řečeno už hodně o 5G. Já se tak trochu zabývám počítačovými sítěmi, a proto se můžu k tomu vyjádřit trošku z jiného pohledu. Ano, 5G je trošku démonizovaná záležitost, protože většina lidí si nedovede moc představit, co to vlastně znamená. Rozdíl mezi 4G a 5G je řádově 100 – 250násobné navýšení rychlosti, velice nízká latence. A tím pádem je to technologie, která je předurčena hlavně pro postup digitalizace, robotizace, použití umělé inteligence a podobných věcí. Je to zároveň technologie, která pořád ještě není uzavřená, není dokonale specifikovaná, je to nepřetržitě se rozvíjející věc.

Co se týče přístupu České republiky. Prozatím jsme několikrát odložili aukci na kmitočty pro 5G, což považuji za poměrně nepříjemnou komplikaci. Z mého pohledu je to způsobeno mj. tím, že stát se těší na 7 mld. Kč, které vybere jako poplatek za kmitočty. Ovšem v současném stavu věcí to bude asi komplikace, protože samozřejmě, že se blíží krize. Jsou státy, ve kterých je již 5G v provozu. V Evropě je to např. Monako, částečně Francie, Nizozemí. A teď přijdu k jedné zajímavé věci. V Monaku např. 5G sítě vybudoval Huawei, což je celkem paradoxní záležitost. Huawei se také účastní budování 5G sítí v dalších zemích, jako je Francie i Holandsko.

Když jsme byli s výborem na návštěvě v Korei, která patří k průkopníkům sítí 5G, tak jsem měl osobně možnost vidět technologie zblízka. A Samsung, který je hlavním dodavatelem technologií pro Spojené státy, kde již funguje víc měst, tak jeho experti mě ubezpečili v tom, že některé hardwarové, podotýkám hardwarové díly v komponentech 5G používá tím, že je nakupuje od Huawei. Proto jako přístup k Huawei je velice komplikovaný celosvětově, protože se jedná dílem o hardware, dílem o software, a nikdy nevíme, co se tedy vlastně stane.

EU toolbox je samozřejmě vynikající způsob doporučení, protože hlavní věc jsou certifikace a jistým způsobem unifikace dílů. Ale to zase skýtá jiná nebezpečí. A sice nebezpečí toho, že se provideři, kteří budou vybavovat sítě, ocitnou pod tlakem jednoho dodavatele. Není z toho jednoduchá cesta. Je pravda, že pokrok jde dál a existuje daleko víc různých dodavatelů technologií, kteří jsou ovšem dražší.

Zrovna Huawei ČR poukazuje na to, že když ho vynecháme z budování sítí 5G, takže nás to bude stát, respektive ne nás, ale potažmo nás, ale bude nás to stát o 12 – 30 miliard víc pro vybudování těch sítí. To se samozřejmě týká investorů, ale investoři přenesou všechny tyto náklady na nás. Myslím si, že to je trošku strašení, protože mezitím je tady řada dalších dodavatelů, včetně Samsungu, který je jaksi více na naší straně. To je přece jen součást civilizovaného světa. A mohl bych o tom mluvit asi hodinu nebo dvě, to je celkem jedno, ale myslím si, že ten toolbox je sice pouze doporučení, ale je velmi důležité na cestě k tomu, abychom ty sítě vybudovali rychle.

Rád bych, aby v České republice ty sítě vznikly co nejdřív, protože to znamená naše přiřazení se k technologiím, které nás čekají. A myslím si, že teď, v době nastupující hospodářské krize, je to pro nás šance postavit se technologicky po bok špičkám ve světě. To je asi tak všechno, děkuji. A jinak doporučuji přijetí tohoto dokumentu Senátem.

