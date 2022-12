Senátor Goláň: Bavíme se o systému, který je úplně zbytečný on-line

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Schopnost některých členů této komory donutit zmáčknout zelené tlačítko je neuvěřitelná. Slyším tady, jak jste slyšeli, jak jste někdo říkal, jak se psalo a co se kde řešilo. Jsem jeden z těch, co tady inicioval zrušení ETT, protože já tomu rozumím. Tomu rozumím, 30 let se v tom pohybuji a posledních pět let se pohybuji v tom EET. Výběr, jakýkoliv zvýšený výběr z hlediska zavedení ETT, je naprosto diskutabilní, naprosto. Nikdo, nikdo nemůže říct, kolik se vybralo díky EET. Protože EET se s ničím nepáruje. Kolonka příjmy z EET se neobjevuje v žádném daňovém přiznání.

Systém daně z přidané hodnoty je založen úplně na něčem jiném než na platbách. Prosím vás, DPH se odvádí z vystavené faktury, tady se bavíme o hotovostních úhradách. Ale co je důležité, řekl to tady pan místopředseda Oberfalzer, jedná se o on-line evidenci. Vůbec se nebavíme o tom, zda tržby evidovat či nikoliv. My se bavíme o on-line evidenci, která funguje způsobem, že v okamžiku, kdy zadávám údaje o tržbě do systému EET, čekám, než mi přijde FIK, to znamená tzv. fiskální identifikační kód. Což třeba v takových trafikách, které fungují na zastávkách hromadné dopravy, zdržuje sice v milisekundách, ale spočítali jsme, že denně takový podnikatel, který provozuje tu trafiku, přijde o tři zákazníky.

Takže my se bavíme o tom systému, který je on-line, který je úplně zbytečný on-line, protože vůbec nic číselně nepřináší. Pojďme se bavit do budoucna, zda nějaká evidence tržeb bude, zda budou fiskální pokladny. Již jsem na začátku, když EET se zavádělo, říkal, už jste tady někdo zmínil ty markety a všechno. Ano, všichni velcí hráči už měli vlastní evidence tržeb. Nepotřebovali EET. My jsme EET zavedli na malé živnostníčky, kteří jsou absolutně marginální částí ekonomického sektoru, naprosto zbytečnou v uvozovkách, tím se jí nechci dotknout. Fiskální částí ekonomického sektoru, protože každý velký hráč EET měl.

Samozřejmě velmi se mluví o tom, že došlo k narovnání prostředí, ale pořád to bylo mezi velmi malými subjekty. Ty náklady, které na to přišly a ten hon na čarodějnice, který přišel, protože ještě teď jsme měli 25 sporů, kdy se za patnáctikorunové nevydané účtenky dávaly patnáctitisícové pokuty, když jsme viděli, protože stát zjistil fiskál, že to nemá s čím porovnat a že neví, co s tím dělat, takže aby obhájil EET, tak začal honit ty živnostníky. Za pětikorunový koláček 15 000 pokuta, to jste asi viděli všichni, my jsme zastupovali toho klienta. A vy tady mluvíte o tom, že tam jste slyšeli a tam jste viděli a tam ten říkal. Ale já jsem v tom žil. A musím znovu říct, snad si pamatujete, před dvěma lety jsem tady stál a obhajoval jsem zrušení EET a chyběly nám tady dva hlasy v Senátu, aby to prošlo.

Nejsem proti evidenci tržeb, ale jsem proti tomu systému, tak jak byl. A když jsme schvalovali zákon, který odkládal tu účinnost do 31. 12. 2022, tak v důvodové zprávě paní ministryně říkala: My vlastně o nic nepřijdeme, ono se nic neděje. To tam doslova bylo a to jsem tady měl tehdy ve svém dvacetistránkovém kolaborátu, který zdůvodňoval, proč zrušit EET, když jste chodili za mnou a říkali: No, to je úplně vynikající práce. A proboha, třetí, čtvrtá vlna, nezapomeňte, kdybychom toto neudělali, tak naběhne třetí, čtvrtá vlna, a tam přímo bylo řečeno, my vám radši dáme DPH 10 %, protože my to u vás stejně nezkontrolujeme. Připadá vám to logické?

My zavádíme EET tam, kde sám fiskál říká, my to nezkontrolujeme. A tady potom poslouchám, jak ten podnikatel, který říkal tam to nebo ono. Samozřejmě, že to začali někteří používat, ale nechali si to dobrovolně, protože ten systém měli, když do toho investovali, ale byla to třetina z těch, co to původně museli. Ale co je důležité říci, samozřejmě se to dá dělat všechno jinak, a co je důležité, aby tady zaznělo, my ten systém nemůžeme nechat běžet na dobrovolné bázi, a to proto, protože když tam bude nulový fiskální efekt, tak stát nemůže platit 400, 500 milionů ročně za něco, co je státu k ničemu. To by byla samozřejmě, řekněme, podpora od státu podnikatelům těm, kterým EET vyhovuje, ale my nemůžeme nechat na dobrovolné bázi.

Musíme mít buď EET povinné, ale úplně v jiné struktuře a v jiném systému, ale ne na dobrovolné bázi a ne takové, jak by mělo 1. 1. 2023 začít platit. Takže se zkusme bavit o skutečně reálných věcech tak, jak to v praxi je. ETT dokonce eviduje úhrady faktur v podvojném účetnictví. Dnes se tomu říká účetnictví. Kde ta tržba je evidovaná již samotným vystavením toho dokladu? ETT je skutečně zákon tak, jak byl koncipovaný, paskvil, pardon. Kolega mi napověděl, nechtěl jsem to slovo říct, ale bohužel je.

A znovu říkám, nemusíme tímto zabít debatu o evidencích tržeb ve fiskálních pokladnách apod. Ale my se bavíme o tom konkrétním zákoně, který je filozoficky od začátku špatně nastavený, špatně pochopený, a v okamžiku, kdy byl nefunkční, nikdo nemohl nikdy zjistit, kolik přinesl navíc výnosů do státní kasy. Tehdy navíc byla konjunktura a HDP rostlo, rostla výkonnost ekonomiky, která samozřejmě s sebou nese druhý efekt, a tím je větší výběr daní, ale nikdy to nemohlo být dané EET.

A proto vás moc prosím, zamyslete se nad tím, jestli chceme tohle a nebo chceme něco jiného. Ale toto za mě určitě ne, a tady vám to říkám ze své vlastní praxe. A použiji tu větu, že jsem původně vstupovat nechtěl.

Děkuji vám za pozornost.

