Senátor Goláň: Díky tomuhle zákonu se rozpočty propadnou o dalších 645 miliard

Vážené kolegyně, vážení kolegové, opustím veškeré politické debaty. Opustím příští rok volby. Podívejme se na jednu věc. K dnešnímu dni máme zadlužení ve výši 30,8 % hrubého domácího produktu. Jsou v tom dluhy vašich vlád, předchozích vlád, je to prostě daná výše, o které vlastně nemáme proč diskutovat.

Pokud schválíte tento zákon, dostaneme se na zadlužení ve výši 43 % hrubého domácího produktu. Je to navýšení o více než 30 %, protože je to navýšení o 12 % oproti stávajícímu stavu. To jsou ale procenta. Pojďme na absolutní čísla. Díky tomuhle zákonu se rozpočty propadnou o dalších 645 miliard v dalších letech. Letos budete schvalovat deficit 300 miliard. Tímto zákonem dovolíte dalších 645 miliard. To je dohromady 945 miliard. To se blíží 1000 miliardám, což je 1 bilión. Jeden bilión deficitu státního rozpočtu v roce 2026. To je jediné číslo, které vlastně hovoří o všem. O jeden bilión navýšíte deficit.

Já si myslím, že jste všichni velmi odpovědní a při schvalování minulých rozpočtů jste to ukázali. A nemyslím si, že vám někdo tohle číslo řekl. Ale to číslo je pravdivé. Navíc si musíme uvědomit, že máme všichni obrovské štěstí, že máme ve výborné finanční kondici banky. Díky této výborné finanční kondici máme obrovskou naději, že naše hospodářství se velmi rychle rozběhne způsobem ne jak jsme byli zvyklí předtím, ale o kterém jsme možná ani nesnili.

To znamená, že pokud Ministerstvo financí má predikci, že už v příštím roce bude hospodářský růst, tak je to prostě dobrá zpráva. Ale já si myslím, že ta situace bude ještě lepší, protože naše ekonomika potřebuje jednu věc - potřebuje likviditu, potřebuje peníze, a tu likviditu tam nemá dávat stát, ale tu likviditu tam musí dát banky. A pokud máme ty banky v takové kondici, no tak ty banky nám tu likviditu zajistí. A když nám zajistí likviditu, tak nám zajistí hospodářský růst.

Proč potřebujeme dalších dodatečných 645 miliard deficitu, když budeme mít hospodářský růst? Já si myslím, že je na čase, abychom se o tomhle bavili za rok, ne teď sedm let dopředu a vytvořili tady další zadlužení ve výši jednoho biliónu korun. To je číslo, které tady doposud nikdo neřekl.

Já vás prosím, abyste viděli za hranice svého mandátu, abyste viděli na budoucnost, na naše děti a na budoucí poslance, kterými klidně můžete být i vy a kteří si později budou trhat vlasy a budou říkat "Ježíš, to nám nikdo neřekl". Je to jeden bilión korun. Zvažte při svém hlasování tohle číslo, jakou má hodnotu, a jakou hodnotu má naše budoucnost. Naše budoucnost má hodnotu zadlužení jeden bilión korun? To si vůbec nemyslím.

Děkuji vám za pozornost a prosím vás, abyste tento návrh zamítli a připravili nový zákon a připravili ho podle pravidel a podle skutečného hospodářského růstu, který bude v příštím roce, nikoliv v době, kdy věštíme z křišťálové koule.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Tomáš Goláň BPP



