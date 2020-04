Senátor Goláň: Je namístě, aby začalo ministerstvo pracovat na novelizaci

reklama

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně,

chtěl bych vás seznámit s pohledem odborné veřejnosti na tento zákon a na diskutované doprovodné usnesení, které jsme probírali i se zástupci ministerstva financí, s panem náměstkem Koubou, jeho obsah. O co se jedná? Zákon je koncipován... (Předseda Senátu M. Vystrčil: „Prosím, co nejblíže k mikrofonu.“)

Zákon je koncipován tak, že plošnou podporu přiznává všem, kteří se účastní podnikatelské činnosti na základě účasti na důchodovém pojištění, a vyjímá z plošné podpory, z toho bonusu, osoby, jimž vznikla povinná účast na nemocenském pojištění. Účast na nemocenském pojištění vzniká z 22 důvodů uvedených v § 5 zákona o nemocenském pojištění. A mj. se vztahuje na pracovní poměry takzvaného nízkého rozsahu.

Nemocenské pojištění vzniká při obdržení příjmů ve výši minimálně 3000 Kč. A v tom okamžiku to dopadá i na zastupitele. Představte si obecní zastupitele, kteří jsou uvolněni, pobírají plat 3500 Kč. Právě zastupitelé na malých obcí, kteří se účastní jako uvolnění zastupitelé zasedání a práce na obci, dostávají třeba platy 3500 Kč. A tihle mají jako hlavní příjem prodej v nějakém maloobchodě, který byl zavřen. To znamená, že on přišel o veškeré příjmy. On nemá vlastně žádnou možnost tyto příjmy si žádným způsobem nahradit, ale protože je zastupitelstvem a obdržel ten symbolický plat 3500 Kč, je vyřazen z tohoto bonusu.

Je to dáno tím, že je tam účast na nemocenském pojištění už od těch 3000 Kč. Z tohoto bonusu jsou vyřazeni pěstouni. Jsou situace, kdy prarodiče se starají o své nezletilé vnuky. Těmto pěstounům také vzniká účast na nemocenském pojištění. A pokud oni k tomu zároveň podnikají a zároveň mají hlavní příjem z OSVČ, tak i takovéhle osoby nedosáhnou na tento kompenzační bonus.

Podobná situace je u dalších povolání, jako lékařů, kteří kromě svého hlavního příjmu OSVČ vyučují na vysokých školách, chodí do nemocnic na pohotovost. Také tam ty částky zdaleka nepřesahují příjem z OSVČ činnosti, a přesto, i když ta jejich OSVČ činnost je omezena, pokud to nejsou obvodní lékaři, praktičtí lékaři, tak přesto nedosáhnou na ten kompenzační bonus.

To znamená, že toto vzniklo pozměňovacím návrhem pana poslance Onderky. A tady si myslím, že tak, jak i pan náměstek Kouba řekl, že s touhle situací ministerstvo nepočítalo. Když jsme si dělali průzkum přes Komoru daňových poradců a hospodářskou komoru, tak by to mohlo dopadnout až na desetitisíce lidí. Já si myslím, že není smyslem, abychom přijali pozměňovací návrh, protože to bychom blokovali těm statisícům tu očekávanou pomoc. Ale myslím si, že je namístě, aby Senát se k tomu vyjádřil a jakýmsi způsobem zavázal ministerstvo financí, aby začalo pracovat na novelizaci, která tuto skutečnost odstraní. To byl hlavní smysl a účel navrhovaného usnesení, a proto i to usnesení velkou většinou přijal ústavně-právní výbor.

