Senátor Goláň: Jediný bod stačí, aby žaloba byla úspěšná

budeme pokračovat, a to vystoupením druhého ze senátorů, pana senátora Goláně, pokud si to přeje. Ano. Ještě paní kolegyně zpravodajka (Ožanová) nechá čas panu senátorovi. Tak máme úvodní slovo a potom teprve začneme zpravodajskou zprávou. Pane senátore, máte slovo. Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já samozřejmě budu stručný, budu věcnější. Samozřejmě, sliboval jsem to tady vaší zpravodajce. Já jsem chtěl zdůraznit jednu věc. My tady neřešíme něco, co je jenom aktuální. To, co je důležité na tomto dnešním jednání, přijde pro futuro, pro budoucnost. Je to ochrana skutečně parlamentní demokracie. Je to ochrana každé politické strany, která tady sedí. Dneska ta žaloba má primárně chránit sociální demokracii, která nejvíce utrpěla jakýmisi zásahy prezidenta. Nicméně musíme si uvědomit, že kdokoli, kdo tady sedí, může příště, až budeme mít jiného prezidenta, pocítit stejnou chuť zasahovat do stanovení vlády, jednotlivých ministrů, zasahovat dále do její práce. Nějakým způsobem tuto práci kazit třeba i v případě zahraniční politiky. Toto je věc, která má opravdu nastavit do budoucna mantinely.

Mantinely něčeho, co tady nemáme. Žaloba určitě není dokonalá. Jsou věci, které i pro mě jsou úplně diskutabilní. Nicméně neexistuje žádný precedens. Žádná žaloba tady nikdy nebyla. Nemáme na čem stavět. Nemáme z čeho vycházet. Můžeme vycházet ze zvyklostí, nicméně ty zvyklosti někdo musí nastavit. A pokud si uvědomíme, jak funguje právní systém ve vyspělých společnostech, veškeré principy a výklady zákonů provádí soudy.

Nikdo z vás tady neumí říct, zda ta žaloba je dobrá či špatná, tak, aby to dokázal posoudit jako Ústavní soud. Ani já nevím, jestli ta žaloba je relevantní či nerelevantní, zda všechny body jsou v pořádku či nejsou. Ale vím jednu věc, protože dlouho působím ve správním soudnictví, že pokud sedm bodů bude špatných v jakékoliv žalobě, ale osmý bude pro soud dostačující, stačí to k tomu, aby soud rozhodl ve prospěch žaloby. Tady se nejde na procenta, kolik bodů je dobrých a kolik špatných, jeden jediný bod stačí k tomu, aby žaloba - jakákoliv žaloba - i žaloba na prezidenta byla úspěšná. A nikdo jiný to nemůže vyslovit, posoudit, říct než Ústavní soud. A nemůžeme si myslet, že Ústavní soud bude předpojatý vůči prezidentovi. Všichni velmi dobře víte, kdo jmenoval Ústavní soud. (Zvýšeným hlasem.) Ústavní soudci jsou jmenováni prezidentem. I přesto, že jsou jmenováni prezidentem, věřím, že budou nestranní, pokud vy jim dáte šanci tu nestrannost projevit.

Apeluji na to, aby v rámci diskuse jsme se věnovali jednotlivým bodům, technikáliím a vysvětlování, co je důležité a co nikoliv. Abychom se neuráželi, protože urážkami nic nevyřešíme.

Děkuji vám za pozornost.

