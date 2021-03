Senátor Goláň: Prevence je vždycky lepší než samotná sankce

reklama

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já znovu se vrátím k té debatě, která proběhla na ústavně-právním výboru, jak již přednesl pan zpravodaj, pan senátor Hraba.

Na té původní 10. schůzi ústavně-právního výboru ten pozměňovací návrh, kterým jsme vyjmuli terapeutické programy, byl předložen až na té schůzi, pod tlakem náměstka ministerstva dopravy, který nám řekl, že to není schopný realizovat do 1. 1. 2022, jsme svým hlasováním ty terapeutické programy z toho zákona vyjmuli.

Ano, ta doba asi by nebyla možná, ale já bych chtěl k tomu říct více, k těm terapeutickým programům. Ty se dostaly do zákona pozměňovacími návrhy pana předsedy Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Marka Bendy a paní poslankyně Ožanové za ANO. Oba dva předložili stejné pozměňovací návrhy, totožné, i s odůvodněním. Tyto pozměňovací návrhy vycházely z principu, že prevence je vždycky lepší než samotná sankce. Tyto terapeutické programy jsou i součástí západních systémů, které samozřejmě na prevenci vždycky dbají více než na samotné sankcionování. Když se podíváme i do té důvodové zprávy k tomu pozměňovacímu návrhu, je zde uvedeno, že 15 % lidí bez shodného doprovodného opatření stejně opakuje ty přestupky, ty činy. To znamená, že samotná represe je žádným způsobem neodrazuje. Ty terapeutické programy by měly fungovat formou skupinových terapií, které by měly vysvětlovat a skutečně pomocí odborníků pracovat na tom, aby ta recidiva byla odstraněna. Vím, že tady zazní, že ministerstvo dopravy to chce jinak, chce jiný systém, chce jiným způsobem...

Ministerstvo dopravy dlouhodobě bylo tlačeno do toho, aby tento moderní přístup k převýchově řidičů představilo, doposud jej nepředstavilo. Jenom k tomu, co tady říkám, nejenom, že je to moderní prvek, je to opravdu to, co chceme všichni, aby vždycky prevence předbíhala tu samotnou represi a sankci.

K tomu legislativnímu procesu, je třeba si uvědomit, že z 97 přítomných poslanců pro tento návrh, tak jak je, hlasovalo 90 poslanců. To znamená, že pokud tuto materii vyjmeme a úplně ze zákona zrušíme, je velmi pravděpodobné, že 101 poslanců... Proč by to nedali dohromady, když dali dohromady 90 při polovičním obsazení? Takže 101 poslanců tohle přehlasuje. Ministerstvo dopravy bude mít tuto materii účinnou k 1. 1. 2022. Budou mít na to 3 měsíce, půl roku, 9 měsíců.

My jsme samozřejmě vědomi si toho, že tento prvek by neměl absentovat v našem právním systému. Já jsem konzultoval tuto situaci se soudci Nejvyššího soudu. Ten, kdo tuto materii vymýšlel, byl bývalý předseda Nejvyššího soudu, pan profesor Šámal, který je dneska soudcem Ústavního soudu. Všichni jsme ho tady volili za soudce Ústavního soudu. Takže pochybuji, že tihle lidé, tihle odborníci by dělali něco, co je protiústavní nebo co je v rozporu s naším právním řádem, že by skutečně předseda Nejvyššího soudu nevěděl, jak ta materie má vypadat, jak má být uchopena. Tady se nebojím toho, že když někdo mi bude říkat z ministerstva dopravy, že to je protiústavní a že to není v souladu s českým právním řádem, toho se určitě neobávám, když takovéto kapacity stály u zrodu této materie.

To byl ten důvod, ty konzultace s odborníky, když jsem si uvědomil, že jsme to přijímali velmi rychle, proč jsem se snažil revokovat to rozhodnutí a odložit tu účinnost. Odložit tu účinnost na 1. 7. 2023, čímž bychom dali legisvakanční lhůtu, to znamená lhůta na přípravu toho všeho, 2 roky a 3 měsíce pro ministerstvo dopravy. Pokud ministerstvo dopravy chce jiný způsob, nechť jej předloží. Má na to 2 roky a 3 měsíce.

Nic z ministerstva dopravy nepřišlo, žádný popud doposud, že by oni byli na něco takového připraveni a že by ta materie vůbec tam byla zpracována. Proto si myslím, že tento velmi moderní institut by měl být v zákoně zachován, ale s ohledem na praktické možnosti samozřejmě jeho účinnost odsunuta. Proto budu načítat pozměňovací návrh, který jde proti tomu pozměňovacímu návrhu, který schválil ústavně-právní výbor. Proto vás prosím o jeho podporu, abychom měli 2 roky a 3 měsíce na to, abychom celou situaci vyřešili. Nicméně abychom tento institut neztratili.

Je třeba zde zdůraznit, že spolupředkladatelem toho pozměňovacího návrhu je i pan senátor Hraba, který je zároveň zpravodajem, který předložil ten původní návrh, takže nejsme lidé neomylní. Jsme lidé zvídaví. A protože jsme dále se pídili po těch skutečnostech, jak tento pozměňovací návrh ve sněmovně vznikl, jak vznikly ty terapeutické programy, dospěli jsme k tomu rozhodnutí, že bychom chtěli pouze odložit účinnost, nikoliv tento institut vyjmout. Děkuji vám za pozornost.

