Senátor Hampl: Administrativní náročnost může být faktickou bariérou účasti

Vážený pane předsedající, dámy a pánové,

v tomto případě je moje úloha možná snazší než u předchozího bodu. Také je to docela výrazně méně peněz přeci jen z celkové částky. Myslím, že program Erasmus a Erasmus Plus, jak se historicky různě jmenovaly, tak udělal pro ČR opravdu hodně, pro její začlenění se do Evropy, a udělal hodně pro celou Evropu.

Jedna poznámka. Ten program se nejdřív jmenoval Erasmus, pak k sobě přichyloval různé další programy, všelijaké Comenie a tak, co byly předtím, tak se potom začal jmenovat Erasmus Plus, tak se jmenuje v tuto chvíli. A teď se navrhuje mu to Plus zase škrtnout, ale přitom ho pořád nechat se všemi těmi částmi, které původně pohltil. Nevím tedy, proč přichází o to Plus, ale myslím si, že to je taková banalita, že bychom se o ní mohli teď snad dvě hodiny pohádat. To si jenom dělám legraci z kolegů třeba v Bundesratu, kteří se o to skutečně pohádali.

Návrh usnesení je vcelku jednoduchý. Podporujeme novou podobu programu Erasmus, podporujeme výrazné navýšení prostředků vyčleněných na tento program. Znovu připomínám, že z hlediska celkového rozpočtu EU je toto opravdu hodně muziky za hodně málo peněz.

Souhlasíme s rámcovou pozicí vlády ČR. Podle mě velmi kvalitně zpracovanou. Dává důraz například hodně na inkluzivitu programu vůči sociálně slabším uchazečům, skupinám nebo vůči fyzicky znevýhodněným osobám apod. To si myslím, že jsou aspekty, které je určitě třeba podpořit. Připomíná, že program Discover EU, který je jistě dobrým nápadem, začleňovat mladé Evropany do Evropy tím, že se jim umožní snadněji objet několik evropských velkoměst, je jistě dobrý, ale potřebujeme ho trochu dopracovat tak, aby opravdu fungoval k tomu účelu, jak má fungovat.

Tady bychom v zásadě mohli skončit, pokud jde o to usnesení. My jsme si nicméně dovolili vám navrhnout ještě další dva body, které se obrací spíše domů, na náš stát, na naši vládu.

A to sice zejména proto, že ten program nový Erasmus má poměrně ambiciózní cíl ztrojnásobit počet účastníků. A my v některých skupinách už dnes trochu narážíme na strop možného dalšího zvyšování počtu účastníků, který nezbytně není vždy ani těmi penězi jako spíše jinými faktory. A na těch musíme zapracovat doma počínaje dostatečnou jazykovou vybaveností, možná nějakou silnější podporou sociální nebo ekonomickou v případech hodně znevýhodněných skupin. Já jsem nedávno mluvil s řediteli základních skupin v Ústí nad Labem a prostě pro ně občas ty programy v rámci Erasmu Plus jsou pořád nedosažitelné, protože i tak ta potřebná míra spolufinancování z hlediska rodičů, pokud se bavíme o školách, tak je pořád v nedohlednu. Tak to je jeden aspekt, který si myslím, že je potřeba, aby vláda a MŠMT proaktivně zvedly a snažily se to vylepšit. Toho se týká i ten druhý bod, který mluví o inkluzivitě.

A ještě zdůrazňuje jednu věc, a sice nerovnoměrnost využívání toho programu Erasmus napříč různými obory. Studenti například z některých oborů ho využívají velmi bohatě tradičně, už to ty instituce umí, je to zaběhané jak na pérkách. V jiných oborech je účast dost malá. A dokonce jsme tu vypíchli jeden konkrétní program, a to jsou studenti učitelství, protože to podle mého názoru je věc, která by velmi mohla hodně pomoci posunu našeho školství k nějaké modernější podobě, pokud by studenti učitelství ve větší míře využívali program Erasmus. Oni dnes patří k jedněm z nejméně ho využívajících, pokud nepočítáme studenty učitelství jazyků. Ti celkem pochopitelně jezdí do jiných zemí, ale ostatní studenti učitelství velmi málo. A myslím si, že je to jedna ze slabin našich v tomto, dohlédnout na to, aby se situace zlepšila.

A pak samozřejmě nemůžeme pominout i ten aspekt snižování administrativy. Já bych řekl, že pokud jde o akademické cestování vysokoškolských studentů, potažmo vysokoškolských pedagogů, tak bych řekl, že administrativa není dnes nějak zabijácká, resp. jak jsem řekl, ty instituce už to v zásadě umí, takže se s tím dá žít, i když i tady se dá vylepšovat. Ale kde si myslím, že na tom hodně záleží, jsou zase ty menší instituce, střední školy, učňovské školy, kde i ta administrativní náročnost může být faktickou bariérou účasti v takto užitečném programu.

Tolik ode mě v tuto chvíli, budu rád, když podpoříte navržené usnesení.

Děkuji.

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. BPP

Tento profil není senátorem V. Hamplem aktivně používán.

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Hampl: Takové to vlaštovčí přelétání akademiků nebo lidí z univerzit po Evropě Ministr Štech: Erasmus+ letos slaví třicáté výročí Sehnalová (ČSSD): Programu Erasmus by nemělo chybět jediné euro Sehnalová (ČSSD): Program Erasmus čeká po pětadvaceti letech zásadní reforma

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV