Senátor Hampl: Strašlivá rozklíženost britské společnosti

Ne že bych byl doufal v něco zásadně lepšího, ale stejně je mi to líto. Asi nejhorší věc na všeobecně blbém nápadu brexitu je strašlivá rozklíženost britské společnosti a potažmo politiky. V zásadě snad více méně většinou vědí, co nechtějí, ale dát dohromady, co chtějí (a bylo to přiměřeně realistické a úplně neignorovalo realitu Irska), je zjevně nepřekonatelný problém. Sledovat tuhle agonii našich přátel je trýznivé.

