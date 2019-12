Senátor Hilšer: Demografické ukazatele nám říkají, že naše společnost stárne

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vážený pane premiére, dobrý den. Senát se na své 13. schůzi dne 14. prosince rozhodl vrátit novelu zákona o státní sociální podpoře, a to ve znění pozměňovacího návrhu. Ten obsah pozměňovacího návrhu, který vás sem posíláme, v podstatě přichází s tím, že rozšiřuje okruh osob, které by měly být oprávněny čerpat rodičovský příspěvek v nové výši, a to 300 000 korun. A to rozšíření by mělo být i o rodiče, kteří již ke dni nabytí účinnosti nové úpravy rodičovský příspěvek vyčerpali. Z rozpravy v Senátu jasně vyplývalo, že vítáme a oceňujeme rozhodnutí vlády zvýšit rodičovský příspěvek po 12 letech. Myslíme si, že je důležité vést zde prorodinnou politiku zvláště v situaci, kdy všichni cítíme a víme, že naše demografické ukazatele nám říkají, že naše společnost stárne. Proto každé ocenění péče o rodiče je pozitivní.

Pozměňovací návrh jsme ovšem schválili proto - a on byl přijat dá se říci drtivou většinou 70 senátorů z počtu 74, tak jsme se rozhodli ho přijmout proto, že jsme tu vládní novelu, která přišla od vás, shledali jako hrubě diskriminační. Vycházeli jsme z důvodové zprávy navrhovaného zákona, který říká, že je potřeba ocenit péči o malé děti. Ale všimli jsme si, že tato novela přitom některé rodiče z tohoto ocenění vylučuje. Důvodová zpráva také říká, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti. Takto citace. Ale přitom navrhovaný zákon trestá ty rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. A za třetí, důvodová zpráva říká, že navrhovaný zákon má pozitivní sociální dopady na příjemce rodičovského příspěvku, neboť bude celková suma této dávky zvýšena. Ale pozitivní dopady jsou jen pro některé rodiče, a to pro ty, kteří rodičovský příspěvek ke dni nabytí účinnosti návrhu stále čerpají.

Myslím, že nikdo z nás není naivní natolik, abychom si mysleli, že můžeme nastolit nějakou absolutní spravedlnost. To samozřejmě nejde. Ale v životě to funguje tak, že můžeme přijímat méně spravedlivější rozhodnutí, ještě méně spravedlivější rozhodnutí, anebo také nespravedlivá rozhodnutí. Myslím, že v reálu bychom mohli říci, že jste měli několik variant k tomu, jak se k dané věci postavit. Buď zvýšit příspěvek pro rodiče, jimž se děti teprve narodí - to by možná bylo úplně nejspravedlivější, i podle toho, jak reagovali občané třeba na sociálních sítích. Nebo bychom mohli zvýšit příspěvek všem - to by bylo možná méně spravedlivější rozhodnutí. Anebo jsme mohli dát jenom některé a vyloučit 70.000 rodin.

Bohužel rozhodli jsme se - nebo rozhodli jste se pro tuto variantu.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Myslím, že Senát jasně řekl, že kritérium - vyčerpal příspěvek, nebo vyčerpala příspěvek, nevyčerpal příspěvek, nevyčerpala příspěvek - je tím nejhorším kritériem, které jsme mohli zvolit. Co bychom mohli říct matce samoživitelce, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, která vyčerpala příspěvek, protože na tom není sociálně dobře, která chodí do práce, protože jinak by nevyžila? Co bychom jí mohli říct? Ne, vy nedostanete? Ve srovnání s rodinou, která má stejně staré dítě, kde je otec, který má slušný plat, takže manželka - a nebo když to řekneme víceverza - může čerpat příspěvek pomaleji a přitom jsou v dobré sociální situaci. Co bychom jí mohli říct? Jak bychom odůvodnili naše rozhodnutí? No, myslím, že v tomto případě můžeme říct jenom to, že pan premiér a paní ministryně financí nenašli dostatečné množství prostředků. Myslím, že je naším úkolem, abychom ve společnosti podporovali spíše pocit obecné spravedlnosti, než nespravedlnosti.

Ta novela je ale navíc nekonzistentní i ve srovnání s dřívějšími novelami, které zde byly přijaty, a to zákon, který upravoval čerpání příspěvku pro vícerčata. Tam toto kritérium - vyčerpal, nebo nevyčerpal - nebylo uvažováno, čili dostávali všichni.

Vážené paní senátorky, vážení páni... Pardon (s úsměvem). Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím, že Senát se rozhodl napravit toto nespravedlivé nebo méně spravedlivé řešení, které bylo zvoleno, a rozhodl se dát druhou šanci 70 tisícům rodin, které byly z toho navýšení příspěvku vyňaty. Nyní můžete rozhodnout a já vás žádám a prosím, abyste tyto rodiny neházeli přes palubu. Děkuji vám za pozornost.

Psali jsme: Senátor Hilšer: Prezident by měl být svorníkem společnosti... já takový budu Senátor Hilšer oznámil zájem jít do prezidentských voleb 2023 Senátor Hilšer: Arogantní elitář Klaus otravuje společnost nahnědlým negativismem Senátor Hilšer: Nechť je poučením, kolik zmatků může přinést jedno referendum a lživé kampaně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.