Senátor Hilšer: Kubera zcela bez ostychu lže

Předseda Senátu Kubera se snaží prezentovat jako bodrý a vtipný chlapík s důrazem na "zdravý rozum" a odpor k politické korektnosti. Bohužel nezbývá než konstatovat, že kromě toho také zcela bez ostychu lže. Není pravda, že by mu nikdo ze senátorů kromě P. Fischera způsob jeho schůzky s miliardářem Kellnerem nevytkl. Poslal jsem mu otevřený dopis, ve kterém jsem jasně napsal, že jako předseda Senátu selhal, protože projevil větší loajalitu k zájmu podnikatele Kellnera než k instituci, kterou reprezentuje. Neměl odvahu to v rozhovoru zmínit. Nejenže se nechová jako státník, jak sliboval, když se ucházel o post předsedy Senátu, ale ke všemu funguje jako PR agentura P. Kellnera. Jeho nedůvěryhodná obhajoba Kellnerových lidí v jeho poradním sboru je v kontextu jeho podrazu na Senát směšná. Dokud budou politici loutkami nejrůznějších podnikatelských lobby a bez uzardění budou pokračovat v politické kultuře 90. let, nikdy občané nezískají důvěru v politické reprezentanty. To by si měl státník uvědomovat. Předseda Senátu Kubera bohužel reprezentuje politiku druhé kategorie, která sází na oplzlý humor a obhajobu klientelizmu prorustající státní instituce.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Marek Hilšer: Nechceme, aby si naši zemi přivlastňoval bezohledný miliardář Senátor Hilšer: Státní instituce tu nejsou od toho, aby sloužily privátním zájmům miliardářů nebo kmotrů Senátor Hilšer: Slovenský mafián, který krmí národ párkama nacpanýma kůží Piráti Peksa a Hilšer představili plán boje proti obchodu s orgány

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV