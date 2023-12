Senátor Hilšer: Pojďme spíše chránit ty, kdo je v soutěži slabší, a to jsou občané

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych se také chtěl vyjádřit k tomu, o čem už zde byla řeč, a to tedy předčasné splacení hypoték. Budu mluvit krátce, protože do detailu tu záležitost rozvedl pan senátor Wagenknecht i paní senátorka Marvanová. Takže detailní argumentace už zde zazněla. Já pouze řeknu to, že jsem pro zachování současného stavu. Mám za to, a podle mého mínění, že současný stav přispívá k soutěži mezi bankami. Ostatně už to zde bylo zmíněno. A prospívá klientům, prospívá občanům. Já si ještě vzpomínám, a to také bylo zmíněno, když byly stanoveny podmínky ohledně mobilních tarifů, kdy lidé nemohli přecházet mezi jednotlivými mobilními operátory. A vedlo to k tomu, že byly vysoké ceny mobilních tarifů. A dnes v ČR máme nejvyšší ceny mobilních tarifů v EU. Já myslím, že to je docela analogie.

Mám také za to, že banky nejsou v současné době v nějaké vážné krizi, naopak. Za poslední dobu jsme si všimli, že jejich zisky stoupají a windfall tax se také nedaří vybírat. Takže myslím, že není třeba, abychom je nějakým zásadním způsobem museli chránit. Pojďme spíše chránit ty, kdo je v soutěži slabší, a to jsou občané, to jsou klienti a to jsou spotřebitelé. Takže já bych se také přimlouval pro to, abychom otevřeli podrobnou rozpravu k tomuto bodu.

S ostatními věcmi nemám problém. S tímto problém mám, takže bych byl rád, kdybychom mohli hlasovat o tom pozměňovacím návrhu a pak podpořit i celý zákon.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Hilšer: Potřebujeme dekriplizaci Antimonopolního úřadu Senátor Hilšer: Chovejme se odpovědně k odkazu našich předků Senátor Hilšer: Vysokoškolská stávka za klima, to je 17. listopad dnešních studentů Senátor Hilšer: Za hloubku ekonomické krize si do značné míry můžeme sami

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama