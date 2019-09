Senátor Hilšer: Ti tři jsou v mnohých ohledech stejní

Často slyším voliče M. Zemana a A. Babiše nadávat na V. Klause st., jak umožnil rozkrást republiku a že je to lump. V mnoha ohledech bych se s nimi i shodl a mám za to, že Zemana i Babiše volili právě pro to, co zde Klaus v 90. letech způsobil. Jen těžko ale chápu, že jsou ochotni přehlížet, že ti tři jsou v mnohých ohledech stejní a že jsou to v podstatě kumpáni, kteří to hrají na sebe. Klaus už se někde nechal slyšet, že Babiš není to největší zlo. Možná si jako člen Trikolóry připravuje půdu pro budoucí spolupráci. Zeman zajistí abolicí Babišovi beztrestnost. A Babiš před Zemanem panáčkuje, jen aby mu Zeman nedělal příliš velké problémy s vládnutím.

Pronájem bytu Hradem Klausovi třikrát levněji než je obvyklé je jen symbolický střípek do celkového obrazu bohorovnosti a arogance vůči běžným občanům ze strany těchto politických elit, které se už 30 let udržují u moci. Zatímco běžný občan zaplatí přes 25 000, Livia Klausová jen 7000. Jen tak dále, bude líp...

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



