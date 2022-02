Senátor Hraba: Pokud tento zákon nebude přijat, jsem si jistý, že od 1. 3. nenastane apokalypsa

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové,

mnoho slov tady už zaznělo, jak z úst pana senátora Canova, tak z úst pana senátora Lásky, k jednotlivým detailům projednávaného návrhu zákona. Já bych se chtěl posunout o stupeň výše na logiku celého zákona, na jeho časovou působnost, na jeho věcnou působnost. V případě, že tento zákon nebude přijat, neprojde Senátem a následně Poslaneckou sněmovnou, tak jsem si jistý, že od 1. 3. nenastane apokalypsa. Český právní řád samozřejmě má řešení. Nouzový stav je pouhý rámec. Strašit nouzovým stavem jako takovým není podle mého názoru správné, protože mohou být využity instrumenty, které nouzový stav dává, může být použit krizový zákon, mohou být použita opatření, která tedy ten krizový zákon umožňuje.

Pokud bude přijat tento zákon, opět nenastane apokalypsa. Nebudou jaksi destruována základní práva a svobody. Český právní řád nezkolabuje. Určitě budou podávána v případě přijetí tohoto zákona, budou podávány návrhy k Ústavnímu soudu, bude torpédováno samotné přijetí, tedy ten proces, to, jak bylo zmíněno, tedy ten stav legislativní nouze. Možná budou torpédována a napadána jednotlivá ustanovení typu doručování těch faktických pokynů prostřednictvím SMS, byť jsem k tomuto zákonu velmi kritický, tak si myslím, že zrovna to doručování prostřednictvím SMS je nutným a rychlým řešením, které v případě skutečně závažné pandemie je potřeba realizovat. Samozřejmě mělo by to být provedeno bezpečně a nenapadnutelně.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pan ministr říkal, že nebude tento zákon, není přijímán pro tuto sezónu, pro tuto vlnu omikronu. Koneckonců i vláda potvrdila, že bude navrhovat vypnutí toho takzvaného pandemického stavu. Má být přijímán pro případ podzimní vlny covidu. Otázka je, jestli covidu-19, nebo covidu-21, nebo neocovidu. Pak by ten zákon nebyl použitelný, protože je jednoúčelový. Co mě ale zarazilo. Pan ministr říkal, že nebude moci použít nouzový stav pouze jednou na 30 dnů, ale bude muset být prodlužován na podzim, pokud by nebyl pandemický zákon. Ale on od 1. prosince nebude.

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4681 lidí

Já chápu, že ta limitace 30. listopadem 2022 byl dobrý úmysl. Dobrými úmysly ale, jak známo, jsou jaksi dlážděny cesty do pekla. V případě, že by prošel zákon v tomto znění, tak prvního prosince nemáme jiné řešení, než ten nouzový stav, kterého se pan ministr obává.

Pokud by tomu tak být nemělo, pak musí být zahájeny legislativní práce, třeba v legislativní nouzi, už v půlce října. Tedy měsíc a půl před vypršením časové působnosti, platnosti toho zákona. Já jsem si jistý, že po zkušenostech z roku 2020 a 2021 nebudeme vědět v půlce října, jestli bude epidemie, nebo nebude. Pokaždé se doufalo, že epidemie nebude, že se nerozjede. A rozjela se. Jsem si jistý, že pokud, a to vítám, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje skutečně univerzální zákon, respektive novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a novelu krizového zákona, je to ta lepší cesta, univerzální zákon je lepší cesta.

Tento zákon je podle mě špatně. Nepřijímáme ho ad-hoc pro březen a nepřijímáme ho pro půlku října a celý listopad. Pokud bude přijat, tak se bude opakovat situace z tohoto jara. Vyhrocené spory mezi lidmi a další konsekvence, které jsme všichni zažili. Včetně těch mailových náletů. Já sám budu pro zamítnutí. Budu hlasovat pro zamítnutí, protože si myslím, že tohle není správná legislativní cesta.

Nestane se samozřejmě nic. Opakuji, nebude apokalypsa. Ať už bude přijat, nebo nebude přijat. Není to nic zásadního pro Českou republiku. Vždycky si s tím právní řád poradí. A proto, i proto budu hlasovat pro zamítnutí.

Děkuji.

Psali jsme: Senátor Větrovský: Dopouštíme se hrozné věci na dětech, které zavíráme doma Senátor Horník: Já jsem pouze konstatoval pravý stav skutečností Ministr Válek: Já se velmi omlouvám, že nejsem úplně komponován Senátor Horník: Pane ministře, padlo červené eso, nebo co to padlo?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama