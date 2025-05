Senátor Hraba: Pozvánka k de facto kolonizaci ČR migranty

Zákon o „dostupném bydlení“ bohužel prošel, hlasoval jsem proti. Proč? Protože je to klasická progresivní bramboračka. A jak se taková jejich bramboračka vaří?

Vezmete nějaký problém a napíšete zákon, který ho má údajně řešit. Krásně to nazvete, abyste pak mohli oponenty peskovat za to, že přece není možné se stavět proti takové bohulibé činnosti, jako je řešení toho či onoho. Jednou je to Úmluva údajně bojující proti domácímu násilí, nyní je to zákon o „dostupném bydlení“. Do takového návrhu nasypete několik dobrých věcí. A okořeníte to spoustou mnohdy nenápadných a nebezpečných nesmyslů.

To se stalo i v případě tohoto zákona. To, že je situace na trhu s bydlením u nás opravdu tristní, je nesporný fakt. Měli bychom se ale držet doporučení Národní ekonomické rady vlády, tedy zjednodušovat povolovací procesy nebo více podporovat družstevní bydlení, nikoliv však schvalovat tuto bramboračku.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



V návrhu zákona o „dostupném bydlení“ vidím dva zásadní problémy:

Prvním je princip, že poskytovatel ručí majiteli bytu za to, že pokud osoba nezaplatí nájem, nebude platit služby nebo byt zdemoluje, tak budou majiteli tyto škody zaplaceny v systému garancí z peněz daňových poplatníků.

To je naprosto demotivující pro všechny slušné občany, kteří řádně tyto své závazky platí a nemají potřebu byty, ve kterých bydlí, demolovat.

Druhým a ještě větším problémem je, že tento zákon je naprosto evidentní pozvánkou k de facto kolonizaci České republiky ze strany migrantů.

Zákon totiž umožní zapsat do registru osob, které potřebují takzvané podpůrné opatření, nejen občany ČR, ale i azylanty a cizince, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty EU i na území jiného členského státu. Tito lidé pak mají možnost žádat dokonce o podporované obecní bydlení.

To je naprosto šílená věc, která bohužel může vést k vyšší atraktivitě naší země pro migranty. A to si s ohledem na situaci v okolních zemích, které si migranty do země pozvaly, nemůžeme dovolit. My musíme jít opačným směrem.

Proto jsem přesvědčen, že jakákoliv případná podpora musí být striktně vyhrazena pouze pro občany České republiky. Z těchto závažných důvodů jsem pro zákon ruku nezvedl.