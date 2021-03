Senátor Kantor: Něco odkládáme, aby se to mohlo vůbec stihnout

reklama

Milé kolegyně a vážení kolegové, pane ministře, paní předsedající, zpravodajskou zprávu asi stručně, protože bylo poměrně obsáhle řečeno předřečníkem.

Cílem návrhu zákona u tisku č. 68 je 1) prodloužit lhůtu pro podání přehledu za rok 2020 do 2. srpna 2021 a tím zároveň automaticky posunout lhůtu pro povinnost uhradit doplatek pojistného. To je jedna věc. A druhým cílem návrhu zákona je pak úprava financování fondu prevence zdravotnických pojišťoven se záměrem zajistit dostatečné a průběžné financování příspěvků zdravotních pojišťoven pro účely podpory samotestování zaměstnanců a OSVČ na přítomnost antigenu SARS-COV2.

Ta první věc je celkem jasná, je to věc, kterou jsme tu dělali už v uplynulém roce několikrát. Princip toho, že něco odkládáme, aby se to mohlo vůbec stihnout a aby se všechny věci zohlednily vzhledem k probíhající epidemii.

A druhý cíl říká, protože se jedná o určitou právní úpravu fondů, tak zdravotní pojišťovny mají základní fond, to je ten, který jde do zdravotní péče, jak o tom bylo mluveno v minulém bodě. Potom mají fond prevence, to může být 0,3 objemu. A koneckonců antigenní testování není v současné době nic jiného než prevence, dalo by se říci. Tam se dávají různé poplatky, různé pokuty a tak dále do tohoto fondu prevence. A musí být 0,3 objemu. Ale potom je ještě nějaký provozní fond, který má 3 %. To jsou ty tři základní.

Z fondu prevence se pak mohou poskytovat takové věci jako ozdravné pobyty nebo screeningové programy a tak dále. Protože objem ve fondu prevence je poměrně určitým způsobem omezen, tak bychom naším prostřednictvím my měli dovolit, aby se do fondu prevence převáděly peníze, které budou použity pro antigenní testování. Pakliže by tento způsob financování neprošel, znamenalo by to poměrně velkou komplikaci ohledně proplácení testů.

V legislativním procesu je to jeden ze zákonů, které proběhly tímto naším procesem tak, že je to nějakých osm devět dní. Byl předložen sněmovně vládou návrh zákona 22. března 2021. A potom 24. března bylo 2. čtení, nebyly tam podány žádné pozměňovací návrhy. 3. čtení bylo také ještě 24. března, které bylo schváleno z 93 poslanců 88 poslanci, nikdo nebyl proti. My jsme na výboru pro zdravotnictví jednohlasně schválili návrh, aby Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona ve znění PS.

Děkuji za pozornost.

