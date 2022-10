Senátor Koštial: Někdy to vypadá, že ty dva resorty úplně nekomunikují tak, jak by se nám líbilo

reklama

Ještě jednou, pane předsedo, dámy a pánové, zpráva o činnosti Stálé komise Senátu VODA – SUCHO za rok 2022, opět se budu snažit být stručný, protože ji máte v elektronické podobě. Nicméně stojí za zmínku, že tato komise byla ustanovena 14. listopadu 2018 usnesením pléna Senátu PČR. V té době byla ustanovena po zhruba 6 nebo 7 velmi dramatických suchých let, vypadalo to, že skutečně je to téma žhavé a populární.

Potom se na 2 roky ty srážky trošičku umoudřilo, vypadalo to, jako kdyby ztrácela smysl ta komise, ale letos už jsme zase viděli, že srážky jsou rozloženy nerovnoměrně, skutečně zemědělci byli velmi trápeni klimatickou změnou, chcete-li, a tím, co se kolem toho děje. Z toho důvodu ta náplň činnosti stálé komise, tak jak byla historicky stanovena, je pořád platná, nicméně z toho bych vypíchl ten jeden ze zásadních bodů, je to podílet se na hledání a vytváření legislativních a technických podmínek pro zadržování vody v krajině. To je stěžejní téma, které nás dnes trápí. Všichni, vč. Evropské komise, zemědělci v celé Evropě, ochrana životního prostředí se tímto tématem velmi intenzivně zabývá.

Naše komise byla, myslím, nejpočetnější komisí, protože obsahovala na počátku 17 členů, v této fázi 16 členů, nebudu je všechny jmenovat, máte je také ve zprávě. Nicméně přineslo to určitou složitost, protože v období covidu se nám velmi složitě dařilo scházet a hledat společné termíny, tak abychom se sešli. Naše komise má jedno specifikum, které považuji za velmi prospěšné, my tam máme mj. z řad nesenátorů tři odborníky, kteří jsou kovaní v dané problematice, to je Pavel Punčochář z Ministerstva zemědělství ČR, Petr Kubala za Svaz vodního hospodářství, generální ředitel Povodí Moravy, spolupředseda meziresortní komise VODA – SUCHO a ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR, pan Lukáš Záruba. Myslím si, že to je takové to propojení, které se neustále hledá, abychom propojili ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, protože někdy to vypadá, že ty dva resorty úplně nekomunikují tak, jak by se nám líbilo.

Ještě bych se krátce zmínil o prioritách té komise, zase jenom vypíchnu to, co považuji za velmi důležité, co nás teď také čeká, jednak budeme sledovat dopady společné zemědělské politiky 2023-2027, ve vztahu k zadržování vody v krajině, což je velmi důležité téma, samozřejmě o tom byla spousta polemik na té zemědělské platformě. Ty dopady toho, jak ty firmy na to u nás budou reagovat, jak přežijí tato témata, tak budou mít samozřejmě dopady i na hospodaření v krajině, samozřejmě dopady na zadržování vody v krajině. A potom další téma, které se následně bude týkat jednoho velmi výbušného tématu, je v prioritách problematika čistíren odpadních vod, odkanalizování obcí, tady bych zdůraznil, malých obcí, protože samozřejmě nějaká pravidla pro větší obce jsou, malé obce nám pouští nečištěné vody neustále do vodních toků. Teď právě zmíním to výbušné téma, to jsou polutanty v pitné vodě a v potravinovém řetězci, což se poměrně dlouhou dobu přehlíželo, ale ukazuje se, že to bude, velké světové téma o tom, co v potravinách nacházíme, co pijeme, co vám nabízí vodárenská soustava. Takže to bude velké téma. Samozřejmě tím chci říct, že do budoucna má tato komise spoustu dalších výzev a témat k řešení. Je důležité hledat tato řešení v těch tématech.

Ještě zmíním jednu věc, že se nám díky covidu, několikrát jsme odložili zasedání komise na vodní nádrži Švihov – Želivka, nakonec nám nebylo umožněno, když už jsme si stanovili termín, z důvodu souběhu mimořádné schůze Senátu, takže to je také jedna z věcí, kterou ještě příští komise bude muset dořešit.

Úplně závěrem, v listopadu tohoto roku obdrží komise na vyžádání od meziresortní komise VODA – SUCHO zprávu o plnění vládní koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, která je stěžejním dokumentem pro systémové řešení problematiky sucha 2017 až 2022. Její vyhotovení bude tedy úkolem již orgánu v novém složení. Totéž platí pro plánovaný seminář k této koncepci, viz priority.

Já vám děkuji, děkuji všem, kteří se na práci v naší komisi podíleli. Jak jsem řekl, těch výzev a témat je ještě spousta, takže máme se čím zabývat, doufám, že příští členové komise budou rádi v této komisi pracovat a budou ji s úspěchem a s pečlivostí navštěvovat. Děkuji vám za pozornost a přeji vše dobré.

