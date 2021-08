Senátor Koštial: Vyšleme slušným lidem signál, že s tím chceme něco dělat?

reklama

Paní předsedající, pane poslanče, dámy a pánové.

Všimněme si, kolik energie věnujeme tomu, abychom chránili darebáky proti spořádaným občanům. Jakoby se nedalo žít bez přestupků. Vyšleme dnes signál slušným lidem, že nám na nich záleží a že jsme tu pro ně a že se mohou domoci práva. Tady zaznělo hodně věcí, ale slušný občan žijící velmi skromně, když spáchá přestupek, tak ten přestupek, a už to také zaznělo, dopadne na celou rodinu, na děti. Ale on třeba žije na té hranici chudoby, takže žádné poplatky nepobírá a nevisí státu na krku. Ale my se bavíme o lidech, kteří mnohdy a teď chci od toho odfiltrovat ty samoživitelky, jak tady bylo jmenováno, zdravotně postižené, ti, kteří bojují se svým problémem životním, ale bojují s ním, chovají se slušně a těm mi pomáháme. Ale my se tady bavíme o lidech, kteří se nám starostům, sousedům smějí do obličeje, protože ví, že na ně nikdo nemá. A vy dobře víte, o kom se bavíme. Ale my se snažíme to nasypat do jednoho pytle, aby to znělo trošku jinak. Ale ono to není tak.

Bavíme se o lidech, kteří nechtějí respektovat právo, nechtějí respektovat soužití, chtějí se chovat neslušně. V jedné diskusi to zaznívalo, i v komentářích, že se jedná o vyloučené lokality, ne dámy a pánové. Nejsou to jenom vyloučené lokality, jsou to lokality ve všech městech, objevují se takovéto zóny, kde se ti lidé permanentně chovají neslušně a dělají přestupky. Ale je potřeba na to poukázat, protože jsme tady také od toho. Ano, máme hlídat legislativní čistotu, ale my jsme tady také od toho, abychom ty občany, ty slušné, kteří pracují, bránili. A najděme tu cestu a hledejme ji. Slušný občan nepáchá sériové přestupky třikrát do roka. Přirovnal bych to běžnému řidiči, který je třeba řidičem z povolání a udělá přestupky a už se mu blíží dvanáct bodů. Jak se chová takovýto servilní člověk? Dává si majzla a snaží se neudělat ten poslední přestupek, aby okradl tu rodinu o živobytí. Na sobě pracuje a hledá tu cestu ven.

Ale my se tady bavíme o lidech, kteří tu cestu nehledají, nikdy ji nehledali. A dnes už tady máme dvě generace lidí, kteří vyrostli v tomto prostředí a myslí si, že do práce se chodí na pracovní úřad pro výplatu. To doslova. To si nevymýšlím. Oni takhle mluví, my si jdeme pro výplatu. A oni si jdou pro výplatu, která se skládá jenom z dávek. Nikdy se nesnažili pracovat. Jenom poškozují ty své sousedy a ty občany a opravdu smějí se nám pravidelně do obličeje. Dokonce jsme slyšeli o případu, kdy se rodina, která když sociálka si dojede pro děti do školy, tak oni se jim smějí, protože ta děcka jdou do školy a oni zůstávají doma u svého satelitu.

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6463 lidí

Chceme s tím něco udělat nebo ne? Vyšleme těm slušným lidem signál, že s tím chceme něco dělat? Ano, vyšleme ho. Mohou tam být drobné nedostatky legislativní, odstraňme je, ale něco s tím prostě nedělejme. Také tady zaznělo, že ty obce budou číhat na lidi, vždyť to tak přece není. Mám „ortéčko“, mám tam velice slušný sociální tým a ti se těm lidem, kteří si to zaslouží, snaží pomoct dnes a denně, snaží se jim pomáhat. Ale jaká je to potom celá snaha, když pak tito lidem se potkají na pracáku s bandou, kteří tam na ně řvou na ty úřednice a ví jenom to, na co mají právo, že mají povinnosti, o tom nikdy neslyšeli nebo nechtěli slyšet. Třikrát a dost. Nebyl to jenom starosta za ODS, nebyl to jenom Nečas.

Měli jsme tady návrh i od středové strany kdysi dávno a chtěli jsme třikrát a dost udělat trestní čin. Takže jaký by to mělo dopad, kdyby se z toho stal trestný čin? Prostě by toho darebáka zavřeli a zase by byl dopad na tu rodinu dramatický, že? Byl by prostě v kriminále, že ano? A bylo by to vyřešeno. Pojďme se bavit o tom, že to bude trestný čin. Ale teď je to první krok k tomu, abychom vůbec dali nějaký signál, že s tím chceme něco dělat. A ještě tady zazněla jedna věc. Z toho není cesta ven. Dámy a pánové, je z toho cesta ven. Práce. Nabízím všem těmto lidem dnes a denně práci. Protože máme chronický nedostatek pracovníků na jakoukoliv pozici, na jakoukoliv pozici. Jsem z vinařského kraje. Všichni nezaměstnaní v Mikulově mohou zítra nastoupit do vinice a všech si budeme nesmírně vážit, protože nemáme lidi na běžnou práci. Takže je z toho cesta ven. Já tomu říkám, cesta je motyka. U té začnu a mohu se stát i inženýrem. Ale je z toho cesta ven.

Děkuji.

Rostislav Koštial ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Koštial: Chtěli jsme zeleninu, máme řepku Senátor Koštial: Na Mikulovsku se neubráníte, abyste si nedali skleničku, takže prakticky tam každý porušuje zákon Starosta Mikulova: Je třeba se mít na pozoru před novými politickými projekty Starosta Mikulova: ODS je jedinou stranou, která se dokáže postavit bolševizaci Evropy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.