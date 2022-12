Senátor Láska: Já v tuto chvíli nezastupuji všechny občany České republiky

reklama

Paní ministryně, kolegyně, kolegové, pane předsedo,

šel jsem schválně ke stolku pomalu, abych se vydýchal. Po té, co jsem slyšel. Já respektuji a ctím právo na názor. A obzvláště na půdě Senátu a sněmovny je důležité, aby názory zazněly. A mají zaznívat otevřeně. A já si taky dovolím jeden názor. Já bych chtěl říct, že paní kolegyně Hamplová prostřednictvím pana předsedy je hlásná trouba ruské propagandy. To je můj názor a stojím si za tím. Tak a pak jsem si tedy zkusil položit ty otázky, které paní kolegyně dala, že si je máme položit, než budeme hlasovat. Ty otázky jsou celkem jako na místě, akorát že odpovědi budou asi přesně opačné. Ta první je – a k tomu jsem se chtěl vyjádřit i před tím, než vystoupila – hlasujte, jak si přejí moji voliči.

Tak za prvé já to mám poměrně jednoduché, protože moji voliči s přejí jednoznačně tento tisk podpořit. To je naprosto jasné. Na druhou stranu musím říct, že ano, mám plný e-mail a zprávy a messenger zpráv, že pokud tento tisk podpoříme, tak zrazujeme vlastní názor a že taháme Českou republiku do válku. A že máme poslouchat, co si většina přeje. A že máme mít na prvním místě zájem České republiky, no.

Někdy se říká – a říkáme to někdy i my, politici – že zastupujeme všechny občany České republiky. Já v tuhle chvíli musím říct, že ne. Že já v tuto chvíli nezastupuji všechny občany České republiky. Protože někdo, pokud je někdo tak zbabělý, že bude přehlížet to, že na území Ukrajiny se znásilňují ženy, unáší statisíce dětí, vraždí se tam nevinní, a on upřednostňuje pohodlí a bezpečí, aby se jemu něco nestalo, tak je to zbabělec. A já nejsem schopen ho tu reprezentovat. A říkám to naprosto otevřeně. Druhá otázka zněla, jestli je to v zájmu České republiky.

Ano, je to v zájmu České republiky. A to se nebudu opakovat, paní ministryně v celku jasně vysvětlila proč. Zda je ta pomoc přiměřená? Přiměřená je, ale já bych ještě přitlačil, kdyby to trošku šlo. A pak ještě bych chtěl reagovat na jednu lež, která se těm, co hlásají ruskou propagandu, pořád opakuje dokola. A je hnusná, jo? Že se na celém území Ukrajiny neválčí! To je tak hnusná lež. Na jakémkoli místě Ukrajiny se může stát a stává se, že otec jde ráno do práce a večer se vrátí a jeho žena a děti jsou mrtví, protože šli nakoupit a zabila je ruská raketa. A to se může stát na jakémkoli, na jakékoliv části území Ukrajiny. A to je válka. Pokud rakety zabíjejí děti, ženy, lidi, tak je to válka. Válčí se na celém území Ukrajiny. A to, že se na některém území Ukrajiny neválčí, je sprostá lež. A pokud tu byla na závěr výzva hlasovat, jak nám říká srdce a rozum, tak tak budu hlasovat. A kdybych mohl hlasovat oběma dvěma rukama i nohama, tak to udělám.

