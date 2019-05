Senátor Láska: Jakl versus Feri

Bacha, tenhle status obsahuje prvky mentorování.

Každý fandíme svému týmu. Je to přirozené. Ale i tak by to mělo mít určitý prvek objektivity, používání stejného metru. Zákrok na červenou bychom měli stejně odsoudit, ať se ho dopustí soupeř nebo náš tým.

V metru neznámí útočníci napadli Ladislava Jakla. Prý pro jeho politické angažmá. Jakl to říkal. Dostal pár ran. Druhý den byl pro jistotu na kontrole v nemocnici. O jeho napadení tedy v tuto chvíli víme asi to samé, co se vědělo bezprostředně o napadení Dominika Feriho.

Když došlo k napadení Feriho, žádný komentář jsem k tomu nedal. Že odsuzuju násilí je jasné. A na větší komentář to nebylo, když jsem ještě ani moc nevěděl, co se stalo. A třeba fotky Dominika přímo ze sanitky sdílené na jeho instagramu, mé chuti komentovat to, prostě moc nepřidaly.

Ale registroval jsem obrovskou vlnu velmi silných komentářů. Stížnosti na to, že se málo politiků a málo intenzivně k incidentu vyjádřilo a odsoudilo ho. (Jasný, i spoustu komentářů útok schvalujících. Ale o nich můj status dnes není. Na jejich hodnocení se shodneme.)

Četl jsem tu záplavu velmi silných vyjádřeních a cítil jsem se u toho trochu divně. Říkal jsem si: „A co se bude dít, až dostane přes ústa někdo z druhé strany? Chceme-li být fér, bude muset následovat stejná vlna silných komentářů.“

No, je to tady. Namlátili Ladislavu Jaklovi. A facebook zatím mlčí. Čest výjimkám jako třeba Petr Bittner, Milion chvilek pro demokracii a nekteří další, kteří útok okamžitě odsoudil. A v komentářích se to nesetkalo úplně s pochopením…

Co teď? Jasný že mě napadá, jestli se to vůbec Jaklovi stalo. Jak se to stalo, proč se to stalo. Jestli fakt u toho útočníci říkali, že to má za kandidaturu za SPD. Byl tam politický motiv? Jenže můžu o tom teď veřejně pochybovat, když obdobné pochybnosti o napadení Feriho se setkaly s jednoznačným odsudkem? A to se třeba některé pochybnosti, jako údajné použití nože, ukázaly oprávněné. No nemůžu. Styděl bych se za takovou veřejnou spekulaci.

Měli bychom zachovávat v určitých situacích stejný metr. A reakcí na napadení Feriho jsme nastavili metr pro napadení jakéhokoliv politika. A to sakra vysoko. Teď bychom ho měli dodržet, nechceme-li se dočkat oprávněných výtek druhé strany, že se chováme nespravedlivě. Že co nám jednou vadí, po druhé relativizujeme.

A že se tak druhá strana chová? No jo, ale chceme být jako oni? Chceme nastavovat vlastní pravidla chování, nebo se přizpůsobovat pravidlům jejich?

Dominika Feriho mám rád. Ladislava Jakla nesnáším. Když ale je jeden nebo druhý fyzicky napaden, hodnotit, komentovat a odsuzovat takovou událost budu v zásadě stejně.

