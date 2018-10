Senátor Láska: Kandidáti, za které ručím

Víte, že já mám Senát rád. A nechci mluvit do volby těm, co jsou rozhodnuti. Zkusím spíš šťouchnout do těch, co se k volbám do Senátu nechystají, protože si třeba neumějí, nemohou vybrat. Zde jsou mé souhrnné tipy na kandidáty, za které osobně ručím.

Chomutov ... Přemysl Rabas, měním věci k lepšímu – Rovný, lidský, zkušený člověk. Sálá z něj přirozená autorita a skromnost zároveň. Akorát si ho neumím představit v obleku. Jenže on v tom svém vlněném nebo kdovíjakém košilotriku má víc respektu, než jiní v perfektně padnoucích oblecích.

Rokycany … Martin Uhlíř do Senátu – trocha živějšího aktivismu se v Senátu bude hodit. A dost na mě zapůsobila Martinova poctivá kampaň. Věřím, že takhle poctivě by makal i v Senátu.

České Budějovice … Jiří Šesták do Senátu – moje opora v Senátu. Člověk hodnotově mě maximálně blízko. Vždy připraven nadchnout se a zapálit se pro dobrou věc.

Praha 2 … Marek Hilšer – ze všech neúspěšných prezidentských kandidátů bych jeho nejraději viděl jako senátora (teda v situaci, kdy nekandiduje Michal Horáček, protože pak by se o to první místo museli podělit). Jeho energie bude v Senátu znát.

Litoměřice … Libor Uhlík – upřímný a přímočarý „Méďa“, od kterého si slibuju nejenom maximální pracovitost a nasazení, ale i dobrou náladu a stálou dávku úsměvů při práci. Strašně mu imponovalo, když přišel za mnou do kanceláře a já tam běham bos. Ale na jednání Senátu se Libore budeme obouvat, jo?

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Teplice … Váš senátor Zdeněk Bergman – člověk pracovitý a důsledný, který mi je blízký tím, že zastavit někoho a říct mu „volte mě“ je pro jeho skromnost dost těžký úkol. Takže to říkám za něj. Na Teplicku opravdu nemáte nikoho lepšího. A pokud postrádáte v politice pracovité a skromné osobbnosti, tak Bergman je jasná volba.

Jablonec nad Nisou … Michaela Tejmlová (Senátorka Míša) – žena se srdcem na dlani. Které ale svoji neuvěřitelnou lidskost doplňuje vysokou odborností. Právnička, který rozumí evropskému právu? Bereme všema deseti. Předseda evropského výboru Václav Hampl už jí určitě drží místo.

Benešov … Petr Chaluš - hlas rodičů v Senátu Petr Chaluš … důsledný člověk, který ale svých cílů dosahuju až se stoickým klidem a trpělivostí. To by byl pracant k pohledání. A fakt by mě zajímalo, jestli bych za těch 6 let viděl alespoň jednou rozčílenýho.

Šumperk … Zdeněk Brož … hodnotově mě naprosto blízký člověk, který vždy trpělivě naslouchá. Pak se rozhodne a stojí si za svým. Myslím, že bude patřit mezi 5 senátorů, s nimiž mám nejvyšší shodu při hlasování.

Ostrava … Martin Tomášek – reinkarnace pana Tau :-) hodný, poctivý a vzdělaný člověk. Jo, jemu by Senát fakt slušel.

Zlín … Patrik Kunčar – Patrik je sice občas trochu „konzerva“, což mě liberála dráždí. Ale Senát si zaslouží názorovou pestrost. A vím, že v podstatných věcech je na Patrika spolehnutí. Krom toho patří mezi pětici senátorů a senátorek, na jejichž tváři můžete nejčastěji vidět upřímný úsměv.

Psali jsme: Senátor Láska: Nejsem schopen rozlišovat dítě české a syrské Kandidátní listiny do Senátu Senátor Láska: Saúdská Arábie je pro Evropu zemí velmi nebezpečnou Senátor Láska: Začnu nikáby, ale o nikábech to není

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV