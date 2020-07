Senátor Láska: Návod proti šmejdům

reklama

Znáte takový ten druh „telefonních“ šmejdů? Zavolají Vám a vnucují Vám svoje služby. Všechno zdarma, všechno super. A i když je odmítnete, za pár dní Vám přijde faktura, že jste během toho telefonního hovoru uzavřeli nějakou smlouvu. Protože jste si fakt nic neobjednali a žádnou smlouvu neuzavřeli, tak nezaplatíte.

A už to jede. Začnou Vám psát vymahači, hrozí Vám exekucí, uvádějí Vaše jméno na různých seznamech dlužníků. Na žádnou Vaši argumentaci neslyší, jen bombardují upomínkami a vyhrožují. Ale nikdy Vás nežalují u soudu, protože ví, že by prohráli. Zároveň Vy nemáte za co žalovat je. A tak se můžete jen obrnit trpělivostí a ignorovat je. Jenže oni umí být neodbytní. Spousty lidí nakonec nevydrží a zaplatí.

Mám pro Vás čerstvý, soudem ověřený návod, jak se takových šmejdů zbavit. Co víc, možná taky návod, jak takový šmejdský byznys zničit.

Takový návod se začal rodit před třemi lety. Přišel za mnou do advokátní kanceláře klient, kterého jistá firma vydírala, ať zaplatí 4000 Kč. Jinak, že začne exekuce, přijdou vymahači a bude zapsán na seznamy dlužníků. Prý si u nich při telefonickém rozhovoru objednal služby, které chtějí zaplatit.

Vymohl jsem si na firmě, že si ten telefonát v jejich sídle poslechnu. Podle očekávání z něj bylo patrné, že si můj klient nic neobjednal. Firma nicméně dál tvrdila, že objednávku klient učinil a dál vymáhala její zaplacení. Klienta jsem ale uklidnil, že mu nic nehrozí a že to může hodit za hlavu. Odmítl to. Byl naštvaný. Nechtěl, aby mu domů i do firmy chodily výhrůžky exekucí. Aby mu volali vymahači. Chtěl, ať vymyslíme něco, co je zastaví.

Tak jsme sedli v advokátní kanceláři ke stolu a dali hlavy dohromady. Bohužel nemůžete nikoho žalovat za účelem zastavení vymáhání pohledávky. Žalobou nemůžete ani žádat prosté konstatování soudu, že nic nedlužíte. To prostě nejde. Za normálního stavu se počítá s tím, že k soudu podá žalobu ten, kdo se domnívá, že mu něco dlužíte. A soud to rozhodne. Jenže to šmejdi nedělají. Ví, že by prohráli. Proto jen vyhrožují, vymáhají, otravují, ale nikdy Vás nebudou žalovat.

Vymysleli jsme proto protiútok. Po tom, co jsem si se šmejdem coby advokát vyměnil několik dopisů, jsem ho vyzval, aby klientovi uhradil náklady za právní služby, kterých musel využít na obranu před jeho výhrůžkami. Vysmáli se nám.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak jsme podali žalobu, která zněla jednoduše. Žalovaný (šmejd) vymáhal po klientovi neexistující dluh, čímž ho donutil vzít si na svou obranu advokáta. A tedy nechť mu teď náklady na právní služby zaplatí. Základem naší argumentace byla rovnost všech před soudem: když má podle zákona věřitel právo na náhradu nákladů právního zastoupení při mimosoudním vymáhání pohledávky, tak stejné právo musí mít i dlužník při obraně před neexistujícím dluhem.

Soud prvního stupně se nám vysmál a žalobu zamítl. Odvolali jsme se a odvolací soud dal za pravdu nám a rozsudek zrušil. Vrátil věc nalézacímu soudu k novému rozhodnutí a připojil jasné sdělení, že je náš nárok po právu a má se mu vyhovět. A když šmejd viděl, že neuspěje, raději sám žalovanou částku zaplatil a s jakýmkoli vymáháním přestal.

Návod na telefonické šmejdy je dnes už tedy zřejmý. Pokud po Vás chce šmejd zaplatit neexistující pohledávku (vyhrožuje, vydírá, ale soudit se nechce), požádejte advokáta, ať mu napíše několik dopisů, aby obtěžování zanechal. A pak po šmejdovi žádejte, aby Vám zaplatil náklady na advokáta podle advokátního tarifu.

Když tento návod vejde v povědomí široké veřejnosti, třeba bude stačit k zastavení šmejda třeba jen taková výzva. V opačném případě podejte žalobu. V jejím rámci musí soud vyřešit otázku, zda vymáhaná pohledávka existuje a je po právu. Pokud ne, pak nastoupí soudem judikované právo. Tedy ten, kdo se za pomoci právníka brání vymáhání neexistující pohledávky, má nárok na to, aby mu náklady na advokáta údajný věřitel zaplatil. Vy budete mít v ruce rozsudek, že nic nedlužíte a naopak šmejd dluží Vám. A máte klid.

Prosím, sdílejte tenhle návod, ať se dostane mezi lidi. Třeba se nám určitý druh šmejdského byznysu podaří vytlačit z České republiky.

Hodně štěstí!

Psali jsme: Senátor Láska: Přijďte na křest mé knihy Senátor Láska: Voliči, jedete v tom s námi Senátor Láska: Považuji naši společnost a vůbec společnost celosvětovou za strašně plýtvající Senátor Láska: Jakou pozitivní změnu by ten zákon měl přinést?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.