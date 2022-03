Senátor Láska: Nejsou všichni úředníci kvalitní, a ono se to na tom podepíše

reklama

Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, jak říkal můj kolega, na jednání našeho výboru jsem předložil pozměňovací návrh, který po projednání věci vám nebudu předkládat zde na plénu. Ale výměnou za to vydržte a věnujte mi asi pět šest minut, abych vám vysvětlil, co se mi na tom návrhu principiálně nelíbí.

Vy, co jste tady déle, tak jste si možná zvykli, že kdykoliv přijde jakýkoliv návrh týkající se cizineckého práva, tak já vždycky vystoupím a vždycky brojím proti tomu, že se osekává soudní přezkum v cizineckých věcech. Za pana ministra Hamáčka to byl standard. Jakákoliv novela cizineckého práva s sebou přinesla vždycky odloupnutí části soudního přezkumu. Paragraf po paragrafu, kousek po kousku se ten soudní přezkum osekával.

Z mého pohledu motivace tehdejšího ministerstva vnitra byla taková, že ministerstvo trvale prohrávalo spory se správním soudem, neumělo v těch věcech rozhodovat. A místo toho, aby se to učilo, tak si radši novelizovalo zákony tak, aby ten soudní přezkum odnímalo. Proto se nemůžete divit, pan kolega Sobotka to odhadl hned, jak jsme si sedli na zahájení výboru, že se mi to nebude líbit, když v tomhle návrhu opět zase přicházíme s odnětím soudního přezkumu.

Uznávám, že jsme v mimořádné situaci, že to není věc, kterou bych ? priori chtěl řešit pro tento zákon, proto ani ten pozměňovací návrh nebudu předkládat, ale musím na to apelovat tady na plénu. Jde o princip. Jde o princip, nemůžeme ten soudní přezkum odnímat. A nejde mi ani tak o represi, že by soudy napravovaly to, co se bude dělat špatně. Ono je to opatření preventivní. Ať se podíváte kdekoliv kolem sebe, do státní správy a všude jinde, ve chvíli, kdy odejmete možnost kontroly něčemu, tak kvalita těch rozhodnutí jde dolů. Protože ten, kdo rozhoduje, si to uvědomuje, že tam není možná kontrola.

A nejsme všichni kvalitní. Nejsou všichni úředníci kvalitní, a ono se to na tom podepíše. Takže je to princip, který celkově státní správě škodí. A navíc i z hlediska práva v daném případě je to skutečně proti principům práva. Zejména v jednom bodě. Ještě rychle zrekapituluji. Bavíme se tu nikoliv o tom, že by úředníci zamítli tu žádost, ale oni ji odmítnou. V zákonu jsou uvedeny 4 důvody, pro které tu žádost může úředník odmítnout. Řešili jsme i to, jestli to může dělat ústně, nebo písemně, v důvodové zprávě ústně, zaměstnanci ministerstva mi garantovali, že to bude písemně, že jsou na to formuláře. Pro mě je to dostatečné slovo, neřeším, jestli to bude ústně, písemně, beru, že to bude písemně.

Ale to odmítnutí soudního přezkumu, tam jsou 4 důvody, pro které úředník může odmítnout tu žádost. To znamená, vůbec ji nepřijme, řekne: „Vem si to zpátky, vůbec to neřeším.“ A i tohle by mělo být soudně přezkoumatelné. Dokázal bych to ještě skousnout v naprosto evidentních a nesporných případech, jako je ten důvod, že ten člověk podal tu žádost už v jiném státě. To je tak jednoznačné a jasné, že mi přijde, že na tom není co přezkoumávat. Ale máte tam i bod, že ji může úředník odmítnout, pokud to žadatel nepodal osobně. A v dalším ustanovení máte, že od této podmínky lze ustoupit v případech hodných zvláštního zřetele.

To znamená, máte tam přítomno správní uvážení. Ten úředník má mantinely rozhodování a v nich se může rozhodnout, jestli vyhoví, nebo nevyhoví. A ve chvíli, kdy to není tak jednoznačné – jako že to podal jinde, ale je tam přítomno správní uvážení, tak nemůžete odnímat soudní přezkum. Protože tam dáváte škálu možností pro toho úředníka se rozhodnout a v tom okamžiku vždycky ze základních principů práva to musí být přezkoumatelné rozhodnutí.

Z mého pohledu je tohle principiálně špatně, ale vystupuji tady ne proto, aby se ten zákon předělával, má platnost do března příštího roku. Vystupuji tu jednak proto, že jsem vystupoval vždycky, když to dělala předchozí vláda, a cítil bych se blbě, kdybych nevystoupil, když to dělá vláda nová. A jednak apeluji na to, aby to byl princip, který by se nepropisoval potom do standardních zákonů, abychom touhle cestou nejeli. Soudní přezkum je základní atribut právního státu. A měli bychom ho omezovat jen v naprosto výjimečných a odůvodnitelných případech. Děkuji.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Láska: Lidé jsou různí Senátor Láska je lhář, brání Trikoloru její předsedkyně Trikolora: Senátor Láska je lhář a manipulátor Senátor Láska: Největším kolaborantským politickým uskupením v ČR je Trikolora

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama