Senátor Láska: Pláče, volá o pomoc a dovolává se spravedlnosti, to je zfackovaný Sputnik

Bílý muž se pořád cítí utlačován. Ženy mu berou jeho roli. Chtěj dělat všechno, co on. Ale to nejde. Vždyť je to přeci on, kdo je silnější. Kdo má víc svalů. Prostě na některý věci má jen on. Muž. Je to “jasný, historický a genetický.”

A pak ten muž dostane políček od té slabé ženy. Očekával bych, že to vlastně ani pořádně nezaznamená. Maximálně nad tím mávne povzneseně rukou. A heleďme se, ne. Pláče, volá o pomoc a dovolává se spravedlnosti. Nevím. Asi ho najednou to bebí bolí.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

