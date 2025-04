Senátor Láska: Tlumiče? Udělali jsme chybu, teď ji napravujeme

Děkuji za slovo. Jak jsem slíbil, tak vystupuji opakovaně, protože chci reagovat na to, co v diskusi zaznělo. Prvně bych rád reagoval na kolegu Hrabu, což asi očekává on i všichni ostatní, protože naše názory jsou tady protichůdné. Na dvě věci.

V zásadě pan kolega řekl to, co jsem tu říkal i já, že je slabina toho pozměňovacího návrhu. To znamená, že nabude účinnosti až později, bude-li schválen, a objeví se tu velký prostor pro to, nakupovat tlumiče. Ale já se na to dívám jinak. Prostě za mě schválení legalizace tlumičů v roce 2021 byla chyba. Udělali jsme chybu, teď ji napravujeme a bohužel nejsme ji schopni napravit ze dne na den, protože kdybychom přikázali těm, co tlumiče nabyli v dobré víře a podle zákona, aby je vrátili, tak to není fér. To je prostě v rozporu s tvorbou zákonů. Takže to musíme řešit takto s rizikem, které tam nesporně bude, ale někdy, když se udělá chyba, tak napravování prostě bolí. To je za mě realita.

Teď bych jen přeskočil a s dovolením reagoval na dotaz kolegy Trešla. Myslím, když někdo přijde a objedná si teď 50 tlumičů, tak to je přesně ten případ, který v zákoně je, kdy prodejce musí zmáčknout červenou dlaždici a nahlásit ministerstvu vnitra podezřelý obchod. Co se bude dít dál, si nejsem jistý. Pravděpodobně ten, co je kupuje, bude muset prokazovat, proč to chce. Pokud řekne: „Já jsem sportovní střelec a nakupuji si je do zásoby,“ myslím, že mu nikdo nic neudělá. Ale pokud je to člověk, který není sportovní střelec, nechodí na střelnici a nakoupí si najednou 50 tlumičů, tak je to vysoce podezřelý obchod, na který by měly příslušné dohledové orgány reagovat.

A potom ta salámová metoda. Prostě není to salámová metoda. Salámová metoda je, že máte nějaké právo a kolečko po kolečku je ukrajujete. Když chcete u tohoto příkladu zůstat, tak jsme v případě, že máte šišku salámu, k ní jsme v roce 2011 přidali kolečko a to chceme vzít zpátky. S trochou nadsázky. Takto bych rozsekl spor o salámovou metodu.

Pak bych chtěl reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na paní kolegyni Ludkovou, která sice mírným hlasem, ale promluvila velmi útočně, protože obvinit někoho z populismu je poměrně zásadní útok. Já bych chtěl na to reagovat, opět prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyně, jestli tu někdo předvedl nějaký populismus, tak jste to byla vy, protože jste přišla k řečnickému pultíku a k zákonu, který vůbec není o jakémkoli zákazu zbraní, jste přišla a řekla jste: „Já jsem proti zákazu zbraní.“ To je podle mě populismus.

A pak bych chtěl všem diskutujícím, kteří jsou proti tomuto pozměňováku, dát ještě jednu příležitost. Protože řekli jste toho hodně, ale neřekli jste to zásadní. Neřekli jste jediný argument, proč běžný člověk mimo střelnici potřebuje tlumič. Neslyšel jsem ho. A neřekli jste jediný argument, v čem by tímto pozměňovacím návrhem měla být poškozena práva držitelů zbraní. Konstatovali jste „jsou poškozeni“, ale neřekli jste v čem. Tak já vám dávám ještě jednu příležitost svou argumentaci doplnit.

Mgr. Václav Láska BPP

