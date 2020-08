Senátor Láska: Zprávu měl prezentovat pan předseda Petr Rafaj

reklama

Pane předsedající, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Jednak jsem se chtěl optat, v programu mám, že zprávu měl prezentovat pan předseda Petr Rafaj. Nevím, jestli někde při schvalování programu bylo vysvětleno, proč tu není. Od pana místopředsedy jsem to také neslyšel, takže to bych rád slyšel, obzvláště když si myslím, že bychom k panu předsedovi, nebo minimálně já, měl dost otázek. Zpráva, jak vyzněla, byla standardní, ale spousta věcí mi v ní chybí. Chybí mi v ní informace, které se týkají právě pana předsedy. A když tam nejsou, já je aspoň takhle na mikrofon řeknu.

Chybí mi tam třeba objasnění věci, kdy v bytě pana předsedy Rafaje byla nalezena hotovost ve výši 2 milionů Kč a on dodnes neuměl vysvětlit, odkud peníze pocházejí. Chybí mi tam vysvětlení od pana předsedy o tom, jakým způsobem rozhoduje o složení rozkladových komisí, když on je jediný, kdo tak může učinit, a členy rozkladových komisí byli například pan Jiří Švachula, známý z trestního stíhání v Brně, nebo jsou tu výrazné známky nepotismu, kdy členy této komise byla třeba dcera Petra Rafajová nebo jeho zeť Petr Kubín. To opravdu nepřidává důvěryhodnosti jakéhokoli procesu ÚOHS. Chybí mi tam třeba vysvětlení o setkání pana předsedy Petra Rafaje s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem na téma mýta a prosazování zájmů společnosti Kapsch. Chybí mi tam třeba vysvětlení, proč se pan předseda nechává hostit na fotbalových zápasech společností BusLine a trestně stíhaným panem Jiřím Vařilem, když zároveň dozírá na některé kauzy, které se BusLine týkají. A možná vás nepřekvapí, že ve všech těchto kauzách rozhoduje úřad ve prospěch BusLine. Nebo mi tam třeba chybí vysvětlení, proč jako předseda významné nezávislé instituce se nechá hostit panem Miroslavem Peltou na různých fotbalových zápasech, nechává si zařizovat VIP vstupenky... To by byly otázky, které bych panu předsedovi kladl. On neměl za to k nám přijít. Jako právník ctím presumpci neviny, takže z toho, co jsem tu přednesl, nemohu dělat závěry o nějaké vině, ale jeden závěr udělat můžu. Nikdy tento úřad neměl tak nedůvěryhodného předsedu, jako má dneska. Bohužel to jediné, co s tím mohu dělat, je takto to říci na plénu a alespoň symbolicky nehlasovat pro usnesení vzetí na vědomí, protože jsem nemohl klást otázky, které bych rád kladl, a aspoň takto symbolicky se proti tomu chci vymezit. Děkuji.

