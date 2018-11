Senátor Malý: Alkohol na cyklostezkách budou muset řešit i pojišťovny

Chce-li se v současnosti cyklista pojistit, může využít pojištění odpovědnosti. Ohledně alkoholu však s největší pravděpodobností narazí na výluku z pojistného krytí. „Nový zákon by musel najít adekvátní odezvu ohledně udělovaných pokut a pojišťovny by na to měly zareagovat úpravami v nabídce svých pojistných produktů,“ říká senátní zpravodaj zákona prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Po vzoru našich západních sousedů by pojišťovny mohly minimální hladiny alkoholu rozlišovat v několika stupních a podle toho přistupovat k míře zavinění. Ovšem i s minimálními hladinami alkoholu se viníkovi může nehoda pořádně prodražit.

Možnost odstupňovat pojistné krytí podle míry alkoholu v krvi

V Německu i v Rakousku, kde smějí usednout za volant, nikoliv jen za řídítka, řidiči s hladinou alkoholu do 0,5 promile v krvi, je tato skutečnost jejich výhodou právě jen tehdy, pokud jedou způsobem nebudícím pozornost a nebourají. Jinak nastávají velké komplikace. Kupříkladu nehodu řidiče-viníka s 0,3 promile bude v Německu řešit soud a půjde-li o první provinění tohoto druhu, hrozí řidiči pokuta ve výši 500 EUR, odejmutí 3 bodů z registru, ztráta řidičského průkazu či dokonce odnětí svobody a zákaz řízení minimálně na jeden měsíc. Pojišťovny však mohou v závislosti na konkrétním pojistném produktu u pojistného krytí rozlišovat a tato hladina nemusí znamenat absolutní ztrátu pojistné ochrany. A tak zjištěná hladina pod 0,3 promile u řidiče-viníka nemá často na odškodnění vliv a v rozmezí 0,3-0,5 promile se posuzuje každý případ jednotlivě. Nad zákonem tolerovanou hranici se již viníkovi způsobená škoda řádně prodraží. Do 1,1 promile bývají pojišťovny ochotny uhradit už jen polovinu škody. U povinného ručení se bude viník na odškodnění podílet do 2.500 EUR a od 1,1 promile výše nese již škodu na svých bedrech bez nároku na cokoliv. To znamená, že pojišťovna druhého účastníka nehody odškodní, nicméně škodu pak vymáhá po viníkovi v plné výši. V české dopravní praxi se již dnes i při nulové toleranci dopady u minimální hladiny alkoholu v krvi také rozlišují. Do 0,24 promile není viník ohledně alkoholu považován za trestně odpovědného a tato skutečnost není důvodem pokuty nebo odebrání bodů. Je však přitěžující okolností.

S přilbami na vybraných komunikacích si zákon zaslouží podporu

Důkladná diskuze k chystané novele proběhla již 8. října na senátním Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, kdy ji výbor v předloženém znění schválil. „Mluvili jsme například o kritické hranici alkoholu v krvi, po které prudce stoupá počet nehod zaviněných cyklisty. A ta je podle statistik BESIPu až od od 1‰, takže je tu ještě velká rezerva,“ komentuje profesor Malý. Tatáž statistika dokládá, že v uplynulém roce cyklisté s hladinou do půl promile způsobili v celé republice 71 nehod, což je 0,07 % z celkového počtu. Navíc z několikastupňové škály hladin alkoholu v krvi vyplývá, že tu alkohol nemusel hrát žádnou podstatnou roli a cyklisté – viníci mohli být běžnými, byť chybujícími účastníky silničního provozu. Skupina od 0 do 0,24 promile totiž způsobila více nehod než např. skupina od 0,8 do 1 promile. V porovnání s tímto velmi nízkým procentem byla zvěř na vině hned ve 12 % případů. „Má cenu bavit se o povinných přilbách, teď na vybraných komunikacích, postupně všude. Ročně rapidně přibývá smrtelných nehod cyklistů bez helmy. Jinak věřím, že Češi se umí chovat stejně zodpovědně jako naši západní sousedé a novelu podpořím,“ dodává profesor Malý.

