Senátor Malý: eNeschopenky jsem podpořil pod podmínkou, že nepřinesou administrativní zátěž

Senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku poměrem hlasů 7 „PRO“ a 3 „ZDRŽEL SE“ podpořil soubor poslaneckých novel nutných k zavedení eNeschopenek od 1. 1. 2020.

„eNeschopenky jsem podpořil proto, že mě náměstek ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Petr Hůrka ujistil, že jejich vystavení bude administrativně přibližně stejně náročně jako vystavení eReceptu,“ říká senátor a náměstek ředitele FN HK prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

eNeschopenky jsou dlouho diskutovaným tématem. V první polovině května sadu novel, kterými jsou e-neschopenky zaváděny, schválila Sněmovna, nyní návrh postoupil do Senátu. Senátor Malý návrh novely podpořil pouze pod tou podmínkou, že zdravotníkům nový systém vystavování eNeschopenek nepřinese zvýšení administrativní zátěže a v případě potřeby do něj budou mít mimo lékařů přístup i sestry.

Z ujištění náměstka ministryně práce a sociálních věcí JUDr. Petra Hůrky vyplývá, že proces eNeschopenek se zásadně zjednoduší a bude probíhat online – propojí všechny tři subjekty (lékaře, zaměstnavatele a Českou správu sociálního zabezpečení). Zaměstnavatelům budou zasílány notifikace o vzniku pracovních neschopností jejich zaměstnanců a ti také nebudou muset obíhat s papíry jako tomu se dosud. Lékaři budou hlásit pracovní neschopnosti zaměstnanců výhradně elektronicky a ověření identity lékařů bude jednoduché. Nebude nutné učit se orientovat v novém softwaru, pamatovat nové přihlašovací údaje a loginy. Přislíbil také, že přihlášení pro vystavení eNeschopenky bude velmi podobné jako pro vystavení eReceptu. „Z těchto důvodů jsem zavedení eNeschopenek od 1. 1. 2020 podpořil a očekávám, že tyto legislativní úpravy Senát na svém zasedání ve středu 12. června schválí,“ uzavírá senátor Malý.

Papírové neschopenky budou existovat i po zavedení těch elektronických. Bude totiž nutné papírově ukončit všechny pracovní neschopnosti, které byly papírově zahájeny. Tyto pak budou sloužit také jako záloha pro případ výpadku elektronického systému.

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. BPP



autor: PV