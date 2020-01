Senátor Nwelati: Jde o to, dostat víc peněz na podporu menších obcí

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já bych tady možná navázal na pana senátora, nemůžu být tak tvrdý vůči MMR, protože jsem ještě pořád primátorem města Mladá Boleslav a někdy se taky asi možná budeme ucházet o nějakou podporu na bydlení, takže je určitě nenazvu jako sabotérem rozvoje bydlení, to určitě ne. Na druhou stranu musím říci, že navážu na to, co tady říkali předřečníci, že mám zásadní problém s přejmenováním, řeknu, Fondu podpory bydlení na tzv. Investiční fond. Myslím si, že jsme nesplnili to, co bychom měli splnit v rámci podpory bydlení a peníze využívat i na jiné činnosti než na podporu bydlení. Není správné přejmenování tohoto fondu s tím, že samozřejmě chápu, že i jiné obce potřebují také nějakou podporu rozvoje nejen v rámci bydlení, což je pravdou, bylo třeba zmíněno SFDI. A to není úplně v pořádku, ta zmínka, protože SFDI nemůže investovat finanční prostředky do místních komunikací.

To může investovat jenom do 1. a 2. třídy, ale ne 3., 4. atd. Což ale neznamená, že změnou například těchto pravidel to nemůžeme udělat dostupné pro menší obce nebo místní komunikace. Určitě není potřeba, aby vznikl nový fond, investiční, který de facto bude duplicitně poskytovat dotace, protože i kraje mohou poskytovat finanční podporu, co se týče například silnic. Jde o to, dostat víc peněz na podporu menších obcí. Ale to by mělo vzniknout tím, že vznikne jiný fond a ne, že zrovna zrušíme Fond podpory bydlení a přejmenujeme ho na Fond investic. Nebo nejlépe by bylo, kdyby se udělala změna v zákoně o rozpočtovém určení daní a posílily se finance všem obcím na základě nějakých pravidel. To by bylo to řešení. Pak by i obce měly na silnice, měly by na sekačky, jak tady bylo zmíněno, a nemuseli bychom to prohánět žádnými, řeknu, dotacemi a vyhlašováním nějakých dotačních programů, které zase potřebují úředníky, potřebují vyhodnocování. To vyhodnocování není nikdy úplně spravedlivé, protože podmínky nejsou spravedlivě nastavené atd. Takže podpora venkova, obcí, menších obcí i měst má být jiným způsobem, než co je navrhováno tady. A podpora bydlení, to je specifická činnost. Proto byl tento fond zřízen. A tam je spíše potřeba zjednodušit pravidla na čerpání nebo pomoc obcím, aby mohly čerpat. To je ten směr.

A v rámci podpory bydlení jediné, co jsme dostali od MMR, to je novela zákona stavebního, o které musím říci, že naštěstí na poslední chvíli ministerstvo zatáhlo ruční brzdu a zabrzdilo tzv. centralizaci úřadu pod jeden centrální úřad, protože to by byla totální katastrofa. Já například stavební úřad na magistrátu mám a vím, jací lidé tam pracují. Převážná většina už jsou de facto v důchodu nebo už několik let v důchodu. A nejsme schopni sehnat nové zaměstnance, kteří by měli tu kvalifikaci, aby tam mohli pracovat, tak jsme rádi, že tam jsou. A věřte tomu, že kdyby ti přešli pod jinou instituci než magistrát a byli pod státem za tabulkové platy státu, tak by vám okamžitě skončili a na úřadě na okrese Mladá Boleslav nemáte ani člověka. Takže jsem rád, že se tady zabrzdilo.

Teď jsem odbočil od tématu, já určitě budu hlasovat proti tomuto zákonu a spíše, když přijdete na vznik jiného fondu, který bude podporovat obce nebo jiný způsob podpory obcí, tak to rád podpořím. Děkuji.

