Senátor Nwelati: Jediné právo, které KSČM má, je právo omluvit se

Ústavní soud zrušil zdanění církevních restitucí.

Potvrdil tak to, co jsme v únoru odhlasovali již v Senátu – dodatečné snížení finanční náhrady za křivdy způsobené zločinným komunistickým režimem míří proti základním principům demokratického právního státu a je třeba jej odmítnout.

Pamatujme si pro budoucnost, že zdanění finančních náhrad prosadila vládní koalice ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD, když přehlasovala veto Senátu. Premiér Babiš si tímto krokem koupil podporu své vlády ze strany KSČM.

Osobně to považuji za nepřípustné a sám jsem k tomu na zasedání Senátu již 27. února řekl: "Opomenu-li nestoudnost KSČM a její drzost vůbec s takovýmto návrhem zákona přijít, protože já si myslím, že právě KSČM nemá vůbec morální právo na to, aby hodnotila, jestli ty náhrady jsou vysoké nebo jestli byly nízké nebo jaké byly. Já tady chci připomenout, už to tady zaznělo jednou, že pokud by KSČM tento majetek neukradla, nezneužila, tak bychom neměli o čem jednat. Žádné náhrady by ani nemusely být. Mně to totiž připadá, jako kdyby vrah, který byl omilostněn z nějakého důvodu, následně měl hodnotit, jestli odškodnění, které má dostat pozůstalý, je vysoké. A pokud se mu bude zdát, že je vysoké, tak dávat návrhy na to, aby se tedy snížilo. KSČM podle mě nemá vůbec právo, jak jsem říkal, tady hodnotit výše náhrad. Já si myslím, že jediné právo, které má KSČM, tak to tady si stoupnout, omluvit se církvím a všem těm, kteří byli postiženi na základě jejich rozhodování a jejich nedodržování de facto lidských věcí a ústavněprávních věcí..."

Jsem velmi rád, že v případě rozhodnutí Ústavního soudu zvítězil hlas zdravého rozumu a slušnosti.

