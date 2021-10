Senátor Nwelati: Možnost poskytování úvěrů klientům neschopným splácet. Ne

reklama

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené a milé kolegyně, vážení kolegové. Nemám moc prostor pro to, abych dopodrobna tady popisoval tu směrnici nebo úpravu té směrnice, protože paní ministryně to podstatné, co v té směrnici je, řekla. Já vás spíš seznámím s jednáním VEU, který tuto zprávu projednal, nebo tento materiál projednal. Ztotožnil se s pozicí vlády, to znamená, to usnesení, které doporučuje, jste dostali jako tisk, který máte, takže ho tady číst nebudu. Jenom zdůrazním ty body, které tam zejména jsou napsány. Je to například, že nesouhlasí se zavedením možností výjimečné poskytování úvěrů i klientům pravděpodobně neschopným splácet, což prolamuje jedno z nejdůležitějších pravidel na ochranu spotřebitele. To si myslíme, to takhle má ve své dispozici vláda. My s tím se ztotožňujeme nebo navrhujeme, aby se Senát s tím ztotožnil. Potom je tam požadavek na vyjasnění účelu přezkumu při automatickém profilování klienta z hlediska administrativní zátěže. Pak je tam deklarován nesouhlas s cenovou regulací spotřebitelských úvěrů, neboť to neomezí poptávku po úvěrech, pouze ji přesune do neregulované šedé zóny, kde se nedodržují žádná pravidla ochrany spotřebitele ani dobré mravy.

To znamená, místo toho, abychom chránili toho spotřebitele, tak se dostaneme do toho, že více... Nebo nebudeme chránit tak, jak bychom měli. A pak je tam požadavek na vyjasnění způsobů výpočtu minimální výše horní hranice pokuty alespoň na úroveň 4 %, což je v té směrnici popsáno. A my chceme, aby bylo vysvětleno, proč ten výpočet vychází takto a aby se to zdůvodnilo. Nebo to chce prakticky vláda. Takže zjednodušeně výbor podporuje pozici vlády a doporučuje Senátu, aby přijal usnesení v tomto smyslu. Děkuji za pozornost.

