Senátor Nwelati: Ředitel má mít maximum pravomocí

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já chci poděkovat ministerstvu, a nejenom jménem svým, ale jménem ředitelů, se kterými jsem hovořil naposledy včera, kde opravdu oni na tento zákon čekají, protože ty komplikace s hygienickými stanicemi jsou. A není to tak, že by hygienické stanice nechtěly vycházet vstříc, ale mají tolik práce, že to prostě nestíhají. Takže poděkování jak mým jménem, tak jménem ředitelům. A nejenom panu ministrovi, ale i Senátu, pokud to schválíme, protože si myslím, že opravdu je to správně.

Pak bych chtěl tady jenom připomenout to, co říkal pan ministr, že v tuto chvíli mají ředitelé dvě možnosti, tzn. hygienická stanice, anebo ministerstvo. A pokud schválíme tento zákon, tyto dvě možnosti nezanikají. To znamená, zůstává to tam stejně, jenom se k tomu přidává ještě ta třetí možnost, která je takzvaně nejrychlejší. A přestože já patřím k těm, kteří si také myslí, že pandemie, v uvozovkách, skoro končí, tak právě že tam zůstávají ty dvě možnosti. Tak kdyby tomu tak nebylo a vyčerpalo by se náhodou těch deset dní, které pan ředitel teď bude mít nově, tak pořád jsou tam ty možnosti, které tam zůstávají.

Také za sebe bych přivítal, aby se zvážilo, jestli ten zákon do budoucna nemá být upraven tak, aby opravdu byl obecnější, a nebylo to jenom pro covid-19, což tady kolega přede mnou řekl. A pak ještě poslední poznámka. Tady bylo řečeno, že někdo to vnímá, že to je přesun pravomocí na ředitele.

I já to tak vnímám a nemám s tím žádný problém, protože si myslím, že pokud ředitel řídí organizaci, tak má mít těch pravomocí maximálně. On za to nese odpovědnost. A nemám s tím žádný problém. Takže ještě jednou děkuji ministerstvu i vám, kteří budete pro to hlasovat, a věřím, že nás bude výrazná většina. Děkuji.

