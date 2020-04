Senátor Nytra: Částka 7,5 miliardy eur nebude zdaleka postačovat

reklama

Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Nemám přesnou informaci, jestli se podařilo už minulý týden vyřešit ten kompetenční konflikt mezi výbory evropských parlamentů pro průmysl, výzkum a energetiku a životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Vím, že je tam docela velký kompetenční konflikt mezi výbory a od toho se odvíjí i výše té podpory, která by měla být z evropského rozpočtu směřována v rámci i toho Fondu pro spravedlivou transformaci, protože v sumě je tam dnes alokováno 7,5 mld. eur, což představuje částku 581 milionů euro pro ČR. No, možná před dvěma měsíci se nám to ještě zdála velká částka v porovnání s miliardami, jak létají.

Jenom pro přepočet je to něco mezi 15 a 16 miliardami korun. Podle kurzu koruny k euru tak to není zas tak úplně veliká částka. A to si myslím, že je právě jakýsi rozpor, protože Evropská komise považuje fond pro spravedlivou transformaci za základní pilíř mechanismu spravedlivého přechodu. A v podstatě dává si za úkol, aby nikdo nezůstal pozadu v rámci jednotlivých regionů. A domnívám se, že částka 7,5 miliardy eur nebude zdaleka postačovat pro přechod na bezuhlíkatou Evropskou unii do roku 2050. Další problém, který tam je, že tento nedostatek zdrojů se řeší převodem z jejich nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociálního fondu, nebo se to aspoň navrhuje, a podle mého se tím odčerpávají peníze z jiných důležitých cílů a mělo by to být pouze v podstatě na dobrovolné bázi jednotlivých států, které jsou určitě nejlépe schopny posoudit své vlastní investiční potřeby. Třetí připomínka je, že výdajové priority tohoto fondu by se měly změnit tak, aby se maximalizoval dopad finančních prostředků, protože je nepochybné, že regiony v rámci Evropské unie, které jsou závislé na uhlí a na lignitu, budou zatíženy nízkouhlíkovou transformací zaprvé jako první, zadruhé určitě nejvíce ze všech regionů. Takže já nebudu navrhovat pozměňovací návrhy nebo doprovodné usnesení, ale dohodl jsem se už dopředu s paní ministryní, že jí potom pošlu, protože součástí materiálu je i už přímo konkretizované znění statutu fondu, mám tam nějaké 3 nebo 4 připomínky, určitě bychom se měli soustředit na investice do plynu, aby byly povoleny, protože minimálně je to pro přechodné období výhodný a efektivní zdroj na snížení emisí. Ode mě možná překvapivě, asi bychom neměli diskriminovat veliké společnosti, protože ty jsou schopny investovat větší částky, protože obecně přechod se nebude odvíjet a financovat pouze z veřejných zdrojů, ale i ze soukromých. A logicky větší společnosti disponují většími finančními možnostmi než malí podnikatelé. Určitě bychom měli být potom opatrní při výběru podpory jednotlivých technologií tak, aby byly dostatečně vyspělé, tak aby přidaná hodnota finančních prostředků byla co největší. A poslední poznámka je, je otázkou, jak potom v podstatě alokovat finanční prostředky v rámci České republiky, jestli použít NUTS 2 nebo NUTS 3, které jsou přece jenom přesnější, anebo potom úplně nějaké jiné řešení, které dneska v podstatě na stole není. To, co říkala paní zpravodajka, protože některé oblasti jsou problematické a víme zase, v Olomouckém kraji je určitě rozdíl mezi okresem Jeseník a okresem Olomouc. Takže tolik moje vyjádření, děkuji.

Ing. Zdeněk Nytra BPP



