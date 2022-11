Senátor Nytra: Myslím, že je jenom dobře, že se náměstci srovnají

reklama

Děkuji, vážený pane poslanče, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dobrý večer.

Mám pocit, že někteří mí předřečníci věští z křišťálové koule, protože já jsem se nic o lavinovitém nárůstu náměstků v tom návrhu nedočetl. A pokud já mám informace, tak stávající ministři ani nemají moc zájem rozšiřovat počet náměstků. Ale třeba ten názor změní. A pak bych tady mohl být vydáván já za toho, kdo tady šíří bajky, ale já si nemyslím, že je dobře mít rozdělené náměstky na politického a odborného. V žádném případě bych nechtěl být politický náměstek. To znamená ten, který v podstatě nic nemůže řídit, jenom někdy zastupuje ministra. A ještě je vlastně neodborný. Protože ten druhý je odborný.

Takže si myslím, že je jenom dobře, že se ti náměstci srovnají. Respektive že tento návrh odstraní to dělení. Nevím, kde pan senátor Wagenknecht přišel na ty 3 úrovně, které nespadají pod státní službu? S ministrem bude přicházet a odcházet jenom ti náměstci. Nikdo jiný. Všichni ostatní tam jsou. Ano, určitou dobu, kterou to řeší, ale jsou tam. Mají to auto. Mají ten sekretariát, tu kancelář, to všechno už dneska mají. Protože to jsou ti odborní náměstci, ze kterých se stanou ti ředitelé sekcí. Bylo tady zmíněno, že státní služba je dneska opravdu zabetonovaná. A to je. A ruku na srdce. Vidíme to na výkonech některých ministerstev.

A bude jenom dobře, když se aspoň částečně ta ministerstva zpružní nebo ta státní správa, jako taková. A já nejsem takový optimista, že když to vrátíme, že to bude stát poslance jedno odpoledne. Ne proto, že by to projednávání mohlo trvat třeba i dýl. My vůbec nevíme, kdy to projednají, tu naši vratku. Deset dnů na to poslanci nesmí sáhnout. Když to vrátíme s pozměňovacím návrhem. Pak to někdy zařadí. Ano, schválí naše určitě dobře míněné pozměňovací návrhy, pak to půjde k prezidentovi, který už argumentoval, že to bude vetovat.

Takže ještě jednou. A půl roku prodlení, že se nebude moct spustit systemizace, je pro mě hrozně vážný důvod, i když vnímám ty legislativní nedostatky, které tam jsou a které ty 4 body pozměňovacího návrhu chtějí odstranit, tak to zpružnění a ty klady tohoto návrhu jsou pro mě důležitější než ty nedostatky, které ten zákon má. Ano, můžeme se bavit o tom, že ten nejvyšší státní tajemník, nebo jak se to jmenuje, nebude spadat pod zákon o střetu zájmů.

Na rovinu říkám, že ten zákon je zralý na velice rychlou novelizaci – myslím zákon o střetu zájmů. Ti, co obhájili mandát, si to zažili na vlastní kůži. Během 4 minut jsem musel vystoupit nebo poslat vystupující hlášení a za 4 minuty se mi povedlo vstupní, i když se vůbec nic nezměnilo. Zažily si to stovky, možná tisíce starostů, kteří obhájili funkce. A uvolnění členů radních.

Takže skoro bych navrhoval nebo vyzýval, abychom co nejdřív připravili novelu a tohle to změnili do budoucna, protože ulevíme starostům. Mimochodem za 2 měsíce to budeme muset podávat znovu. A pohybuji, že někdo tak zázračně zbohatnul. Takže to je jenom k tomu a věřím tomu, že se ty chyby podaří napravit velice rychle. Z těch důvodů, které jsem tady říkal, podávám návrh na schválit ve znění, v jakém to přišlo do Senátu z Poslanecké sněmovny.

Děkuji.

