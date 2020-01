Senátor Pavera: Dnes řešíme trestní zákoník ve vztahu ke zvířatům

Hezké a příjemné dopoledne, ještě jednou, dnes už naposledy budu vystupovat, vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, milé kolegyně, kolegové.

Ochranou zvířat se zabývám už velmi dlouho, samozřejmě vítal jsem novelu trestního zákoníka, který podpořili poslanci napříč politickým spektrem v Poslanecké sněmovně, kterým se zvyšují tresty za týrání zvířat. To, co tady říkal pan kolega Antl, samozřejmě jenom podepisuji, že měly by se změnit určitě tresty za odnětí svobody při týrání dětí, při týrání žen, těhotných žen a seniorů, ale to dnes neřešíme. Dnes neřešíme týrání zvířat. A chov zvířat v nevhodných podmínkách.

Každý z vás měl určitě zkušenost jako dítě i jako dospělý se zvířaty, i já jsem v mládí začínal s rybičkami, s andulkami, s kanárky, s křečky a tak dále. Od roku 2000 u nás chováme konečně mého vytouženého pejska, který nám sice už zemřel, v současné době chováme psa, kterého někdo bohužel vyhodil, byl asi čtyřletý, byl zraněný, týraný pes, kterého máme u nás už šestým rokem, má poškození, musí brát tabletky na uklidnění, tak jako řada lidí, samozřejmě už nikdo z těch, co toho pejska týrali, nikdy nebude potrestán, ale žije hezkým, zajímavým životem, myslím si, že u nás doma.

Já se moc přimlouvám za to, abychom schválili ten pozměňovací návrh, který přijali ve VZSP. A moc jim za to děkuji. Chápu, že v ústavním výboru, kde jsou právníci, že měli k tomu výhrady právě s ohledem na to, co říkal tady pan kolega Antl. Ale věřím, že najdeme odvahu konečně po několika letech, kdy se mluví o tom, že se má udělat něco v ČR s množírnami, že se má zabránit, nebo obchodování se zvířaty, ČR opravdu patří v Evropě ke špičce i ve světě, s obchodováním se zvířaty. I podvodným, samozřejmě, to především. Množírny jsou to, co tady vlastně nejvíce zajímá veřejnost, já věřím, že i díky tomu, že ta veřejnost, která opravdu si myslím, že je velmi citlivá na tyto věci, tak by nás mohla i přesvědčit k tomu, abychom ten pozměňovací návrh přijali.

Samozřejmě chápu i to, že někdo tady bude mít výhrady, že někdo bude říkat, že to, co říkal i tady pan kolega Antl, ale znovu zdůrazňuji neřešíme dnes trestní zákoník ve vztahu k lidem, dnes řešíme trestní zákoník ve vztahu ke zvířatům. Byli jsme svědky, všichni z nás, v televizi i v médiích jsme viděli řadu záběrů, informací o tom, jak mnozí lidé zvířata týrají, v podstatě jsou bez nějakého potrestání, protože neexistuje k tomu žádný doprovodný zákon, žádné vyhlášky, já se přiznám, že v roce 2017 jsem byl u zdroje toho, že se zavedlo povinné čipování. Chtěli jsme tehdy zavést i povinný registr. Bohužel, pan tehdejší ministr zemědělství Jurečka k tomu neměl tolik odvahy, na rozdíl od pana ministra Tomana, který už to do té změny zákona dal. Já mu za to samozřejmě děkuji.

Vím, že ministerstvo zemědělství mělo připravit i vyhlášku o podmínkách chovu zvířat, chovu psů, já věřím, že i to všechno pomůže k tomu, aby nejenom lidé, ale i zvířata žila v důstojných podmínkách.

Budu moc rád, když většinou hlasů podpoříme ten návrh pozměňovací a vrátíme do Poslanecké sněmovny, tak, aby poslanci se k tomu mohli vyjádřit, věřím, že i oni to nakonec podpoří. Děkuji.

Mgr. Herbert Pavera TOP 09

Koukněte: https://www.herbertpavera.cz/zustanme-v-kontaktu

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pavera (TOP 09): Česká republika nesmí být centrem nelegálního byznysu se zvířaty Pavera (TOP 09): Zvyšovat daň u nejméně závadné loterie je opravdu tristní Pavera (TOP 09): Slovanská epopej bude přístupná veřejnosti Senátor Pavera: Celý systém EET je od svého zavedení docela drahý

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.