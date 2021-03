Senátor Pavera: I vláda musí propagovat naše regionální výrobce

reklama

Děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové. Budu se snažit být stručný. Samozřejmě zákon o potravinách a tabákových výrobcích je nutný, určitě z 90 procent minimálně je potřebný. Bohužel se tam dostaly při hlasování o tomto zákonu věci, které tam být nemají. Myslím si, že by tam ani být neměly. Řeknu hned, které. Ale až za chviličku.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3417 lidí

Chtěl bych ocenit to, že ten zákon obsahuje řešení dvojí kvality potravin, to si myslím, že je velmi důležité, protože opravdu nepotřebujeme tady, abychom dostávali výrobky druhé kategorie. Když jezdím občas do Německa a koupím si tam Ariel... To není potravina. Koupím si tam jogurt a jinou věc z potravinářského řetězce, má jinou kvalitu než u nás. Stejně tak i čokoláda a podobně. Je dobře, že se na to ustavil ten zákon a že se to bude kontrolovat, protože výrobce si to nemůže dovolit, aby v nějaké bývalé východní zemi občanům nabízel nižší kvalitu potravin. Naprosto s tím souhlasím.

To, že se dostaly kvóty do tohoto zákona, si myslím, že je chyba i pana ministra, protože věděl, že to tam nemohlo, že to nemůže normálně projít. Je to chyba vlády, je to chyba poslanců, kteří o tom hlasovali. Teď budou mít těžkou hlavu, protože ten zákon, který budeme vracet, protože on se určitě vrátí, bude bez kvót, ale možná bude i s nějakými dalším pozměňovacími návrhy. Oni budou muset vzít, jak se říká, rozum do hrsti, buď nechají ten zákon tak, jak byl, to znamená, bude to paskvil, nebo tam vezmou i ty věci, o kterých se tady dnes mluví. I já mám trošičku výhrady k tomu, aby se všechno přecházelo, aby se kompetence předávaly SZPI. Kontroluje kvalitu potravin, dělá to dobře, opravdu to dělá dobře. Ale hygiena je hygiena. Kontroluje to, jaká jsou protiepidemiologická opatření, jaká je hygiena práce a další věci. Nejenom na začátku stavby, při povolování, ale i v průběhu. Už to tady zaznělo od pana Kantora, prevence je velmi důležitá v péči o naše zdraví i v této činnosti. Takže bych se vůbec nebál toho, že by byly dvě kontroly na jednu provozovnu. Ti provozovatelé, pokud mají všechno v pořádku, nemusí se ničeho bát. Kontrola přijde a odejde. Vždyť to známe. Kontrola může přijít, ale musí odejít.

Co se týká dalších věcí, já jsem původně navrhoval v hospodářském výboru společně s Tomášem Goláněm, že vypustíme i v § 37 a) ty místní nebo regionální potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. Ale čím dál víc, jak o tom přemýšlím, jsem samozřejmě rád, že to tam nakonec bude, říkal jsem to panu ministrovi, říkal jsem to i jiným, my, co bydlíme v blízkosti hranic, ať je to Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, krátký dodavatelský řetězec je i za hranicemi. Není to jenom v našem regionu. Je to i za hranicemi. Určitě si nebudeme nalhávat, ať na Slovensku, v Polsku, v Německu i v Rakousku mají regionální výrobci docela kvalitní potraviny.

Proto, abychom podpořili naše regionální výrobce, je důležitá propagace každého z nás. My musíme říkat lidem, i pan ministr, vláda musí říkat lidem, že mají nakupovat potraviny, které vyrábějí jejich blízcí zemědělci, potravináři. Všichni víte, že ve svém okolí takové výrobce máte. My to děláme, ale chce to, aby to dělala i vláda, aby je podporovala. Ne aby se všude tlačily výrobky z nadnárodních řetězců nebo z těch velkých agropodniků.

Mgr. Herbert Pavera TOP 09

Koukněte: https://www.herbertpavera.cz/zustanme-v-kontaktu

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Opravdu tato změna kompetencí z hygieny na SZPI se objevovala už v minulém období, kdy jsem byl ještě poslancem, to tam dávala paní Balaštíková, která to tak chtěl, chtěla i dvojí kvalitu potravin, ta nakonec neprošla. Bohužel teď opravdu nechápu, proč poslanci schválili dvojí kvalitu... Pardon, proč poslanci schválili kvóty, když věděli od počátku, že to je naprostý nesmysl.

Určitě podpořím i ty veřejné zakázky, ponechám je tam, protože pan ministr mě přesvědčil, že když to funguje v Rakousku, funguje to ve Francii, tak by to mohlo fungovat i u nás. Jsme v jedné EU, tak by to mělo být. Já jako starosta bych taky byl rád, kdyby v tom zákoně bylo, že můžu podpořit stavební firmy, které jsou v mém okolí, ne nějakou firmu, která je z Prahy. Omlouvám se všem pražským firmám apod. Ale pro mě jako patriota regionálního je lepší, když dodává potraviny někdo z mého regionu, stejně tak i stavební firma z mého regionu, když bude stavět v mé obci, která zaměstnává i zaměstnance z naší obce a z okolí. Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Senátor Pavera: Vládě chybí selský rozum Senátor Pavera: Zvíře není věc, ale živý tvor, měli bychom se k němu tak i chovat Senátor Pavera: Jsem rád, že EET je v návrhu odloženo do konce roku Senátor Pavera: Zástupci cestovního ruchu jsou první na ráně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.