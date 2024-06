Senátor Růžička: Většina populistů je úspěšná v místech, která stát dlouhodobě zanedbává

Tak si zkusme výsledky voleb do EP přeložit. Jasné vítězství ANO, výsledek nad očekávání pro Přísahu s motoristy, nebezpečný zisk pro maskované komunisty z koalice Stačilo, i přes křečovité úsměvy hodně mrzení v SPOLU, varovný vykřičník pro STAN, plácnutí přes ruku Pirátům a obrovský výprask pro SPD, Paroubky a Zaorálky i Rajchlovo PRO. Sečteno a podtrženo antisystémové, extrémistické a protievropské kandidátky u nás na rozdíl od Evropy propadly, ale výrazně posílila populistická hnutí! Většina populistů je úspěšná v místech, která stát dlouhodobě zanedbává. Eufemisticky jim říkáme strukturálně postižené regiony, ale víme, že jsou to kraje se zanedbaným školstvím, velkou nezaměstnaností, nízkými mzdami, špatnými službami, mizernou dopravní dostupností... EP bude mít pět let šanci napravovat minulé přešlapy, ale my ne. Už za rok jsou parlamentní volby!

Mgr. Jiří Růžička BPP



1. místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky