Senátor Šilar: Každý les každé země je trošku jiný, EU ale jede přes šablonu

reklama

Dobrý den, kolegyně, kolegové, paní předsedající, pane ministře. Po dnešním maratonu nejlepší na konec. Nechci zdržovat, ale je to bod, který kdyby nějakým způsobem byl čas a byl jsem zrovna nemocen, tak bych určitě k tomuto materiálu svolal náš podvýbor pro zemědělství a lesnictví, který máme, ale při jednáních jsme to nestihli. Místo toho jsem si nechal stanovit a konzultoval jsem tuto záležitost od odborníků lesáků a na ministerstvu zemědělství jsme celou tuto problematiku projednali, takže v podstatě místo nějakého usnesení nebo projednání našeho podvýboru bych chtěl říci na začátku, že plně podporuji a myslím, že bychom to udělali jako podvýbor, podporujeme stanovisko vlády, a to znamená to usnesení, které je tady předloženo, dopředu říkám, že bych rád, abychom ho podpořili, a že tam zahrnuje právě i ty připomínky odborníků, co se týče lesního hospodářství.

Naši odborníci se shromažďují v tzv. ne spolcích, ale jmenuje se to EUSTAFOR, nevím, Asociace evropských státních lesů EU, kde jsou naše nejenom Lesy ČR, ale ministerstvo zemědělství, Agrární komora, i SVOL, to je sdružení vlastníků lesů, a ty právě se vyjadřovaly k té věci ve vztahu k naší vládě, a dovolil bych si několik poznámek ještě zdůraznit k té nové lesnické strategii ty kritické připomínky, které tam jsou. Především první věc je, že tady ta celá záležitost nebyla projednávána právě s členskými státy. Celá příprava takto zásadní strategie, a to je velmi velká chyba, 11 členských členů EU se k tomu právě vyslovilo velmi kriticky, zasílali dopisy, jsem rád, že se k tomu vyjádřila i naše ČR, protože si myslím, že tak důležitý strategický dokument je potřeba konzultovat, a tady to bylo jemně řečeno, že byl porušen ten princip subsidiarity, tak právě u této nové lesnické strategie si myslím, že velmi důležitě. Protože v lesnické strategii, slyšeli jsme to od pana ministra i v druhém gardu od kolegy Orla, že se právě ten pohled na využití lesů od multifunkčního využívání lesů a princip trvale udržitelného hospodaření, které máme vést naší strategií hospodaření v lesích. Myslím si, že máme docela velmi dobré studie a že vláda nemusí zpracovat novou strategii, ale že máme docela velmi slušnou zpracovanou strategii hospodaření v lesích, nejenom kdyby se ji snažili všichni zúčastnění dodržovat. Odklon ke zdůraznění ekologického přístupu k lesnímu hospodaření a ve využívání lesů je tady velmi patrný, jo, trošku se potlačuje ten národohospodářský a i sociální a otázka třeba jakožto sociální problém lesů, kde je spousta zaměstnanců a změnou systému hospodaření, že to může mít velký dopad na naše především venkovské obyvatelstvo, vůbec tady není brán v potaz. Strategie dál stanovuje pevně závazné limity hospodaření bez ohledu na místní lokální přírodní podmínky tak, jak jsem říkal. Vůbec se nebere v potaz každý les každé země je trošku jiný, není možné nasadit jednu šablonu lesnické strategie EU pro všechny státy. Není to možné. V jiných pásmech, v jiných přírodních podmínkách, to není možné. Strategie také nestanovila konkrétní závazný rámec a objem využití finančních prostředků, jaká část financí má jít na opatření týkající se lesů této nové strategie, to je špatné. Tam by mělo být stanoveno, aby bylo vidět, jasné, jak to bude nějakým způsobem financované. To, co tady zmínil i pan ministr, je ta povinnost, že strategie navrhuje zavedení nové povinné certifikace pro přírodě bližší hospodaření v lesích, to je další administrativní krok, který, si myslím, je úplně zbytečný.

Takže k té lesnické strategii, tam byly jen ty připomínky, a jsem rád, že vláda právě s těmi připomínkami se ztotožnila, že to obecně v tom usnesení, když podporujeme to vládní stanovisko, tak i tam tyto připomínky jsou zahrnuty. Druhá věc je, že v rámci taxonomie je pro „spolek“ ............... problémy, že by se právě ke kritériím trvalé udržitelnosti měly doplnit další dva hlavní pilíře, vedle ekonomického, sociálního také výše ukládání uhlíku a biologická rozmanitost. To je velice podrobný odborný názor, ale velmi důležitý, a z těchto důvodů by bylo potřeba, aby tyto věci byly doplněny. Co ale je tady z té strategie velmi důležité, to je ta strategie ...................... a na to mi lesníci kladli veliký důraz, abychom toto stanovisko drželi, a shodou okolností právě jsem si ty podklady také sháněl, protože v příštím týdnu mám jet do Bruselu s panem předsedou Vystrčilem i z toho důvodu, že před tuším dvěma měsíci jsme měli tady velké jednání kolem lesů. Víte, že okolo toho bylo nejenom zasedání našeho výboru, podvýboru, ale kulatý stůl právě k té lesnicko-hospodářské politice. Tam je důležité, abychom jaksi upozornili na to, že tady je podstatné, že by měl být zřízen na úrovni EU nebo evropské komise to, o čem jsme mluvili, o tom sociálním fondu ve vztahu k povolenkám tak, aby byl zřízen kalamitní fond pro lesy obdobně, jako je to v agrárním sektoru, protože je to takové, že je potřeba aktivovat nejenom při přemnožení škůdců jako byl kůrovec, ale teď velice aktualizovaná záležitost v případě lesních požárů, ale povodně, vichřice. Takže bylo by dobré, aby na úrovni Evropy, Evropské komise a vůbec těchto institucí vznikl tento kalamitní fond, který by pro ty lesy byl velkou pomocí. Takže to je i taková výzva k tomu prosazování naší lesnické zahraniční politiky. To jsem chtěl k tomu dodat, jenom k této problematice, a budeme se tím samozřejmě i dál zabývat, a chtěl bych říci a požádal vás o podporu návrhu výboru. Děkuji.

Ing. Petr Šilar KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šilar (KDU-ČSL): U nás stále ještě platí legislativa z roku 2010–2015 Senátor Šilar: Z doplňkového zdroje se stal hlavní byznys Senátor Šilar: Někdy je i vidět, jak se za jednotlivé zákony velmi intenzivně lobbuje Šilar (KDU-ČSL): Za letošní změnu času na letní může vir

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.