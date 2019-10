Senátor Šilar: Opatovické elektrárny si nikdo nevšimne

Dobré odpoledne, vážení kolegové, kolegyně. Dovolil bych si reagovat na pozměňovací návrh kolegy senátora Václava Hampla.

Já bych obecně chtěl říci, že Senát by neměl přijímat usnesení, která se týkají konkrétních případů. A hlavně v případě, jak jsou zde uvedeny třeba ty dvě provozovny, tak by to mělo být podloženo podklady, a nejen články z médií nebo z různých zpráv. Narážím na to, že velice dobře znám situaci elektrárny Chvaletice. Jsem zastupitel Pardubického kraje a předseda výboru pro životní prostředí. A celou dobu jsem měl na starosti jako radní také ne snad státní správu, ale spolupracoval na mém odboru, otázka povolování těchto věcí.

V současné době je vedena proti Chvaleticím opravdu populistická kampaň ze strany různých ekologických aktivistů a médií, kteří zveřejňují tyto věci. Co se týče výjimky z pravidel pro emise škodlivin, tady není pravda, co je řečeno, protože se nejedná vůbec o výjimku k redukci skleníkových plynů, ale jedná se o výjimku na obsah rtuti. Před dvěma lety, nebo před rokem a půl Evropská komise přijala směrnici, kde snížila všem hnědouhelným elektrárnám otázku limitu vypouštění odpadní rtuti z emisí. A právě Chvaletice byly první, které na to reagovaly. Protože musí přebudovat – a potká to všechny ostatní další hnědouhelné zdroje – musí zainvestovat řádově miliardy na to, aby mohli změnit technologie, aby tyto limity splnili. A proto z toho důvodu na toto období požádali o výjimku. Oni nepřekračují limit skleníkových efektů.

Vznikla z toho hysterická kampaň Hnutí Duha, kdy se tam vázali a Greenpeace tam byli přijati u některých místních samospráv, které o tom vůbec nic nevěděly, o co jde. A přitom Chvaletice patří do konceptu, výrobu z elektriky potřebujeme, nemůžeme si říkat, že to je možné změnit den ze dne. Čili v tomto směru jen tak ad hoc tady usnesením Senátu říct, neudělat výjimku. Je to otázka státní správy, krajský úřad tu výjimku udělil, dneska je v současné době na ministerstvu životního prostředí, aktivisté se odvolali. Já jsem byl také účastník toho veřejného projednání, takže znám perfektně všechny detaily a podklady. A je k tomu politické hledisko, proč zrovna Chvaletice?

Je zajímavé, že vedle stojící elektrárna Opatovice, která je poblíž, té si nikdo ani nevšimne. Protože tam je jiný provozovatel, jiný majitel. A proč si nevšimnou jiných elektráren, proč zrovna jen Chvaletic? Pak zjistíte, kdo je majitelem a jaké tam probíhají mocenské boje a všechny tyhle věci. Čili je to účelová kampaň. A já bych velice varoval před tím, abychom takto ad hoc přijímali tato usnesení. Říkám, že budu jednoznačně proti tomuto návrhu usnesení, protože si myslím, že tato usnesení trošku mi zpochybňují ještě teď ta usnesení, která jsou z výboru. Jestli postupujeme podle těchto podkladů jako v případě otázky Chvaletic, tak si myslím, že to je velice špatné rozhodnutí a měli bychom si nejdřív pečlivě získat všechny podklady. Děkuji.

