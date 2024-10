Senátor Šlachta: Asi máme jenom srazit paty a poslouchat

Fiala má nového ministra průmyslu a obchodu. Místo arogantního Síkely máme Lukáše Vlčka, který vidí Green Deal jako příležitost. Podle mě je to ale ekonomická sebevražda.

Další regulace, zákazy a zdražování. To je realita, kterou nám Bruselský Green Deal přinesl. Ministr Vlček ze STANu má bránit příjmání takových nesmyslů. On ale říká, že Česko nemá “švejkovat”. Nevím tedy co tím myslí, ale asi to, že máme jenom srazit paty a poslouchat. To je nepřijatelné!

Navíc zdražování benzinu podle něj není takový problém, abychom se bavili jenom o něm. Za Přísahu to je veliký problém, kteří budou řešit všichni občané!

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



