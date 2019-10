Senátor Štěch: Máme sbírky zákonů, které počítáme na metry

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Předně uvedu, že nejsem myslivec, takže u mě není střet zájmů. Jsem drobný vlastník lesa, ale zatím naše lesy nejsou postiženy kůrovcem, protože máme borovice, takže ani tam není střet zájmu, si myslím. Teď k materii.

To, co tady řekl kolega Canov, je samozřejmě velmi zajímavé. On umí dobře rétoricky vystupovat, takže je to i dobře podáno. Ale já mám jiný názor, ale začnu od začátku. Ten návrh zákona byl ve sněmovně poměrně dlouho. Jestli se nepletu, od března letošního roku. A ten doplněk, není to přílepek, jak konstatovala naše legislativa, tzn. ta část, která se týká myslivosti, není považovaná odborně za přílepek, protože s materií souvisí. Byť se nám určitě nelíbí, že to tam bylo dáno až v Poslanecké sněmovně. A v té Poslanecké sněmovně to navrhly některé osoby, které mají politické začlenění. A ukazuje se, že třeba tady v Senátu názory ze stejných politických kruhů jsou jiné.

Ale my se musíme asi rozhodovat, co je meritem věci, co je podstatou věci. A tato novela lesního zákona reaguje z velké části na kůrovcovou kalamitu. A abychom nepřehlédli ten hlavní účel. Samozřejmě odborníci i tady my se budeme jistě bavit a baví se o tom, co tam všechno má být. Na jedné straně my často jako politici říkáme, že legislativa je příliš svazující, je to příliš kogentní, měla by tam být větší volnost. Na druhé straně, když nám něco nevychází, když se nějaké ty přirozené občanské povinnosti neplní, tak voláme po legislativě a pak se divíme, že máme sbírky zákonů, které počítáme na metry.

A já si myslím, že ministerstvo zvolilo vcelku rozumný přístup. V té době, kdy ten návrh na jaře vypracovali, reagovali na ty poznatky, které měli, ale ten návrh se v Poslanecké sněmovně rozmnožil. Ten se zdvojnásobil. A samozřejmě, že nečekejme, že když to vrátíme, že Poslanecká sněmovna řekne, á, moudrý Senát objevil Ameriku a my jsme to do té doby dali špatně a já moc nevěřím, že se něco podstatného změní. Proto pro mě daleko větší šanci má to, co tady prohlásil pan ministr. Má za sebou nějakou vládní koalici, ta tam má většinu. A je šance, že když ten slib, který tady řekl, splní, že má šanci ho dotáhnout do konce. A výsledek i pro ty, kteří tam chtějí udělat korekci mysliveckého zákona, může být větší a efektivnější a může být všeobecně větší spokojenost. To je jedna věc.

Druhá věc. Kolegyně, kolegové, já jsem z obvodu, kde si dovolím tvrdit, že patří mezi regiony s největší kalamitou způsobenou kůrovcem. Myslím, že to je kolega Vystrčil, je nás ještě pár právě z té Vysočiny, případně k jihu. Tam je dopad kůrovcové kalamity naprosto jasně největší. A mohu vám říci, že každý výjezd – a já dělám pravidelně pondělní senátorské dny, a dělám je tak, že jezdím po obcích, protože do kanceláře mi chodí pořád ti samí stěžovatelé, a myslím si, že není hodno jim věnoval větší část dnů, který mám pro senátní obvod, takže jezdím do obcí. A mohu vám říci, že je mi těch starostů opravdu líto. Je tam několik obcí, které mají poměrně velké lesy ve stovkách hektarů, ve velikosti jejich obcí, a oni dlouhodobě výnosy, protože mají pěkné lesy, pěkné smrky, kterým je okolo 100 let, s těmi výnosy lesů počítají do obecních rozpočtů. Ale ne na spotřebu, ale na rozvoj, na investice. A některé investice mají spuštěné, např. kulturní dům, a nemají na ně dotace ani z kraje, ani z centra. To znamená, od vlády. A teď najednou nejen, že nemají peníze z těch výnosů, protože víme, za kolik se prodává. Když se podaří ta kulatina s kůrovcem prodat, oni musí platit firmy, které jim to těží, protože takové kapacity nemají. Mají povinnost ze zákona likvidovat kůrovce a samozřejmě mají náklady, které se týkají obnovy lesa. Protože takovou velkou rozlohu, kterou musí zalesňovat, vůbec nepředpokládali, že by měli.

Tyto obce mají velké problémy. A oni nás prosí – a já už jsem v minulosti kolem toho vyvolával některá jednání, abychom pomohli, abychom na to, co oni opravdu očekávat nemohli – a asi to zrovna ty vesnice, kterých se to týká nezpůsobily a mají ty dopady – a oni nás prosí, aby dostali ten příspěvek. My jsme je přesvědčili, že už jim jako stát nemůžeme uhradit ztrátu zisků. To prostě uhradit nemůže, ale aby pomohl, aby splnili povinnosti zákona. To znamená, aby to vytěžili a především, aby to znovu osázeli.

Dneska je velký problém, že při tom osázení oni musí dělat činnost, kterou nikdy nedělali. Oni musí v některých lokalitách stromky, zejména listnáče, když dělají smíšené lesy, zalévat. Protože tam není voda. To jsou další náklady.

A, vážení přátelé, my jim teď řekneme, že ty peníze díky nám tady v Senátu, že jsme usoudili, že myslivci jsou špatně braní v tom zákoně, že tam jsou na ně přísné požadavky, že se tam omezí jejich práva, že oni kvůli tomu ty peníze opět dostanou o něco později. Nebo tu šanci ty peníze dostat. Pro ně to není jednoduché, oni to budou muset zadministratovat. Vzhledem k tomu, že tady byrokracie samozřejmě bují, a já se ani nedivím, protože lidi na ministerstvech se bojí, tady se udává, tady se všechno vyšetřuje a další a další, všechno je to na dlouhé lokty. Takže teď se starostové od nás dozví, nezlobte se, nám tam dali myslivecký zákon. Já být tím starostou nebo zastupitelem, obávám se, že bych měl kritický pohled na ty myslivce, kteří nás tady přesvědčili, že to máme vrátit. Já se bojím, že to zhorší vztahy mezi myslivci a obcemi, případně soukromými vlastníky. Chodí za mnou soukromí vlastníci, kteří mají tak deset dvacet hektarů lesa, protože pro ty jsou to velké problémy, a může to zhoršit vztahy.

Já sám vím a v mém obvodě musím říci, že myslivecká společnost se nechová dobře. S námi, jako s vlastníky lesů, vůbec nekomunikuje apod. A vím, že to někde je podobně. Takže já bych velmi varoval, abychom udělali jednostranné rozhodnutí, které bude tady v Senátu znamenat v neprospěch obcí a vlastníků lesů, tzn. soukromých vlastníků lesů, že to může zhoršit vztahy. Nechci tím vyhrožovat, já to jenom sděluji, že to může být problém. Ale já doufám, že to nebude, protože jsem přesvědčený, že většina z nás pochopí, že platí to rčení – kdo rychle dává, dvakrát dává.

Opravdu. Ono totiž toho lesního materiálu není tolik. A samozřejmě ty silné společnosti, které mají rezervy, včetně státních lesů, ty školky vykoupí. A kde budou shánět materiály soukromí vlastníci a ty malé obce? Takže i toto bychom měli brát v potaz. A prosím, rozumím tomu, co tady říká pan senátor Canov a prosím i jeho, aby zvážil problémy zejména našich malých obcí, tzn. obce, které mají třeba do pěti tisíc obyvatel, plus soukromých vlastníků, pro které je to hrozný problém. Jsou to pro ně ztráty a oni potřebují rychle vědět, že opravdu se stát snaží pomoci. I když to nebude kompenzace, je to jenom příspěvek, není to dotace, je to příspěvek. A jakékoli naše zdržení a vrácení bude chápáno velmi špatně a kriticky. A samozřejmě, dokud ty peníze nebudou mít k dispozici, tak pro ně ta věc není ze strany státu nijak jako pomoc řešena. To je logické uvažování.

Já jsem si ten zákon nastudoval. Myslím si, že tam je celá řada věcí dobrých. Týkají se postavení lesních hospodářů, je tam i prostor právě pro ten Státní intervenční fond, je tam celá řada dobrých věcí. Já v tomto chci a budu věřit panu ministrovi, že nejenom, že to předloží, ale že využije svou politikou sílu a dohodne to jak s myslivci, tak i s vlastníky pozemků, že ve sněmovně se ten zákon dostane do pohybu. Že v průběhu 1. pololetí příštího roku bude i ten myslivecký zákon upraven.

Ale až se ten zákon bude projednávat, osobně si k tomu také řeknu své. Říkám tady, mám v poslední době s mysliveckou společností v blízkosti, kde máme lesy, poměrně špatné zkušenosti. A to jsem člověk, který se snaží o kompromisy a spíše si těch věcí nevšímat. Ale co je moc, je někdy moc. A myslím si, že se tam situace zhoršila. Myslím si, že stav společnosti byl před deseti patnácti lety lepší. Aspoň tak jsem ho vnímal. A v našem obvodě je silně přemnožená spárkatá zvěř. To je naprosto jasné a zatím nevidím, že by to někdo chtěl řešit. A potom nezbývá, než aby to řešil stát. Bohužel. Děkuji za pozornost a ještě jednou prosím o podporu tohoto návrhu zákona, byť není stoprocentní, ale je potřebný. Navrhuji ten zákon schválit v podobě, jak nám byl postoupen Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

