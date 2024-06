Senátor Třetina: Byl jsem na jednání, kde byl přítomen pan Šmucler, z tohoto člověka jsem vyděšený

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jsem starostou města, které má přesně popsaný problém paní místopředsedkyní Seitlovou. Máme 7 zubařů, všichni jsou v důchodovém věku. Tento problém se netýká jen zubařů, ale i pediatrů, gynekologů a dalších odborností, které se v městě s rozšířenou působností nedostávají. Vnímáme to jako velký problém.

Snažil jsem se tento problém, jako starosta města, řešit různými pobídkami, různými věcmi nadstandardními, které požívá pouze lékařská profese. Právníci, učitelé tyto pobídky nedostávají. Přesto se nepodařilo do okrajového nebo města, které je 30 km od hranic s Rakouskem, dostat české doktory a vůbec jakýmkoli způsobem je namotivovat. Proto jsem přivítal ve chvíli, kdy projevili zájem, máme ukrajinské lékaře, zubaře, já jsem v jejich péči a nemůžu si tu péči vynachválit. To říkám na začátek.

Za druhé mě kontaktovali – a ten názor tady ještě nezazněl – zubaři, stomatologové čeští, kteří jsou v různých komorách. Jsou to zubaři, kteří poskytují péči v Rakousku, ve Švýcarsku i v české zemi. Je potřeba nebo rád bych, aby to stanovisko, které tady od nich, od těchto lékařů, mám, aby tady zaznělo, abychom ho všichni věděli, zároveň byli připraveni na tu negaci, kterou dostaneme od zubařů, stomatologů, protože kompletně tento zákon odsoudila Česká stomatologická komora i celé její předsednictvo. Není to jen „šmuclerovina“, ale shodli se na tom jednohlasně. Já jenom odbočím ještě, já jsem byl přítomen jednání zdravotního výboru, kde byl přítomen pan Šmucler. Osobně jsem z tohoto člověka vyděšený.

Počet zubních lékařů v České republice roste. V roce 2011 bylo 7707 aktivních lékařů. V roce 2021 je počet aktivních zubařů 8607. To je nárůst za 10 let o skoro 1000. Toto číslo poroste, protože jsou nastaveny fakulty a jejich přijímání na mnohem více studentů než před 20 lety.

Teď tady mám pár výpočtů. Rok má 47 pracovních týdnů, práce ambulantního lékaře je 6 hodin denně. 2 hodiny je administrativa. To znamená 1400 hodin práce ambulantní, to znamená práce s pacientem. Dnes je v průměru 1200 obyvatel na zubaře. To znamená, že zubní doktor nebo lékař má v průměru 1410 hodin na 1200 pacientů.

Jak je financovaná zubní péče? Každý zubař je povinen si každoročně nechat udělat kalkulace, to je certifikovaný výpočet jeho ceny, je to kontrolované podnikání. Nemůžou si zubaři nastavit cenu, jak se jim líbí. Z této kalkulace je vypočtena takzvaná minutáž, to je cena jedné minuty práce v daném zařízení. Liší se přístrojovým vybavením, platy sestřiček, lékařů, nájmy ve městě jsou různé, různé nájmy jak na venkově. Tyto kalkulace nemůžeme přeskočit, když inkasuješ za péči peníze. To znamená, ta kalkulace se je ve výši 2000 až 4000 korun za jednu hodinu práce zubaře.

Pojišťovny a jejich úhrady jsou velmi problematické, neboť za prvé vychází z nějakého historického základu, který byl kdysi nastaven. Za druhé, obecně je nízká a bez spoluúčasti pacienta není možné provést kvalitní péči. Není možné v porovnání s evropskými standardy. Za třetí, pojišťovna je povinna sehnat lidem lékaře, pokud od nich inkasuje peníze, což se vůbec neděje. Za čtvrté, pojišťovny musí nastavit kontrolní mechanismy a stimulovat lidi, aby se o své zuby starali. Za páté, pojišťovny si musí hlídat, kolik a kam jde jejich peněz, jsou v tom obrovské rozdíly.

A teď k meritu. Je potřeba se smířit a akceptovat, nebo prostě vycházet z faktu, že generace 23 až 35 zubařů a další po nich nastupující, to jsou v současné chvíli nejsilnější ročníky ve stomatologii, nechtějí moc žít na malých městech nebo vesnicích. Za druhé, nechtějí provádět péči, která neodpovídá moderním standardům. Rozumím tomu tak, že se učili stavět baráky, domy, a teď musí stavět kadibudky. Za třetí, většina si chce budovat slušnou klientelu a věnovat se oboru, zvyšovat péči atd. Nechtějí ošetřovat klienty, kteří se nechtějí starat o své zuby.

Jak to vidí zubaři, jak z toho ven? Rozhodně ne bryskním navyšováním počtu zubařů ze třetích zemí. Změnou celého systému. Dovolit si lidem připlatit za nadstandard. A hlavně uvědoměním si, kdo vybírá peníze za péči a kdo je povinen ji zajistit, to znamená pojišťovny. Ta má možností fůru. Kontrola péče, množství, bonifikace a tak dále a tak dále. A ještě je tady možnost praní špinavých peněz na nově vznikajících klinikách, ordinacích, které budou lékaře ze třetích zemí zaměstnávat.

Považoval jsem za nutné, aby to tady zaznělo, aby předkladatelé dokázali najít odpovědi na to, co od těch zubařů a jejich... Tohle mám od kamaráda, kterého si velice vážím, a je to skutečně dobrý lékař. Rád bych, abychom i tento názor byli schopni nějakým způsobem akceptovat a řešit na něj odpovědi. Samozřejmě ze své zkušenosti osobní vítám tento zákon s tím, že ho samozřejmě podpořím.

Děkuji vám za pozornost.