Senátor Valenta: Aprílový žert v červnu?

Babišův poslanec Kolovratník je zřejmě veselá kopa. Přišel totiž v jedné z novel s tím, že by se dálniční známky pro osobní auta měly rapidně zdražit. Nešlo by o žádnou desetikorunu. Cena by měla narůst o rovnou pětistovku, tedy z dosavadních 1500 Kč na rovné dva tisíce korun. Cílem je – jak jinak – zvýšení příjmů státu. Babišovci už vážně neví, jak nás všechny oškubat. Naštěstí jeho nápad nyní neprošel a ceny za dálniční známky zůstanou beze změny… Prozatím…

V současném stavu českých dálnic vůbec nechápu, jak může někdo příčetný s podobným nápadem přijít. Dálnice připomínají tankodrom, kolony a snížení rychlosti v opravovaných úsecích jízdu leckdy prodlouží i o hodiny, internetem kolují vtipy o tom, že cesta pěšky je rychlejší než dobrodružná výprava po D1, a my bychom si měli připlácet? Proto bych, jak jsem psal výše, rád zjistil, jak se na podobné z mého pohledu bláznovství díváte vy. Na můj profil často chodí útočit i ANO voliči, tak jsem zvědavý, jak usilovně budou hájit tento návrh.

Ivo Valenta BPP



